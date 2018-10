400 bin liralık İngiliz yarış atı ve 6 aylık tayını çaldılar

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA) ADANA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, dişi İngiliz yarış atı Tell Me Mama ve 6 aylık tayını çaldı. Bir süre önce sakatlanan ve yarışlardan çekilen atın yaklaşık 400 bin lira değerinde olduğu belirtildi. Olay, saat 03.45 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, at yetiştiriciliği yapan Mustafa Katar'ın (45) evinin altındaki ahıra gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, gebe olan İngiliz kısrağı Tell Me Mama ile 6 aylık tayını çaldı. Gece uyanıp, atlara yem vermek için ahıra inen Katar, hayvanlarını göremeyince durumu polise bildirdi. Tell Me Mama'nın yarıştığı dönemde birçok birincilik aldığını anlatan Katar, değerinin ise 400 bin lira civarında olduğunu söyledi. Daha isim koymadıkları tayına ise henüz değer biçmediğini aktaran Katar, Tell Me Mama'nın diğer yavrularının yarışlarda dereceler aldığını dile getirdi. Hayvanlarının cani kişilerin ellerine geçmesinden korktuğunu ifade eden Katar, atlarının bulunmasını, tek geçim kaynaklarının onlar olduğunu kaydetti. Atların bulunması için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.



