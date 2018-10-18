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400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 05:59 | Son Güncelleme

Adana’da eski yarış atı olan İngiliz cinsi ‘Tell Me Mama’ ile 6 aylık yavrusu kaldığı ahırda çalındı. Tell Me Mama’ın değerinin yaklaşık 400 bin TL olduğu öğrenildi. 6 aylık tayın ise değerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu öğrenildi.

400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı yavrusuyla birlikte çalındı

Alınan bilgiye göre, Yüreğir İlçesi Atatürk Mahallesi 4547 sokakta bulunan müstakil evin altındaki ahırda kalan Mehmet Katar’a ait İngiliz yarış atı ve yavrusu çalındı. Gece yarısı ahıra inen Katar, Tell Me Mama isimli yarış atını ve yavrusunu göremeyince durumu polis ekiplerine bildirdi.

TAY 50 BİN TL

Polis ekipleri yaptığı incelemede Tell Me Mama ve 6 aylık yavrusunun çalındığını tespit etti. Yaklaşık 400 bin TL değerindeki İngiliz yarış atı olan Tell Me Mama, sakatlandıktan sonra yarışlardan çekildi. Daha sonra Tell Me Mama damızlık olarak kullanıldı. Ahırda annesi ile birlikte kalan 6 aylık tayın ise değerinin yaklaşık 50 bin TL olduğu öğrenildi.

Polis İngiliz yarış atı ve yavrusunu çalanları yakalama çalışması başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
adana İngiliz atı hırsızlık Tell Me Mama

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