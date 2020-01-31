HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi

400 bin TL'lik kabloyu satıp, 'çalındı' dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 20:38 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de sürücü H.G., polisi arayıp, TIR'ındaki 400 bin TL değerinde 24 ton alüminyum kablonun çalındığını ihbar etti.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'de sürücü H.G., polisi arayıp, TIR'ındaki 400 bin TL değerinde 24 ton alüminyum kablonun çalındığını ihbar etti. Polisin yaptığı incelemede, H.G.'nin kabloyu sattıktan sonra TIR'ı bir dinlenme tesisine park edip, hırsızlık süsü verdiği belirlendi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı.
Olay, 21 Ocak'ta Çayırova ilçesinde meydana geldi. Bir fabrikadan piyasa değeri 400 bin TL olan 24 ton alüminyum kabloyu nakliyesi için alan H.G., bir süre sonra polisi arayıp, bir dinlenme tesisinden, TIR içinde bulunan kabloların çalındığı ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik ve MOBESE kameralarının görüntülerini inceledi. Kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından çevrede araştırma yapan polis ekipleri, H.G.'nin kablo yüklü TIR ile fabrikadan çıktıktan sonra B.D. ve M.E.S. ile iletişime geçip, TIR'ın plakasını çalıntı bir plaka ile değiştirerek İstanbul'a gittiğini ve kabloları Y.G.'ye teslim ettiğini, daha sonra da çalıntı süsü verdiğini belirledi. Eskişehir ve İstanbul'da operasyon düzenleyen polis ekipleri, H.G., B.G., M.E.S. ve Y.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Koronavirüs aşısı için tarih verildi

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Seksi sempanze'nin son hali olay oldu!

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Evli kadın gar tuvaletinde evli olan sevgilisini öldürmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Galatasaray'dan bir transfer daha

Galatasaray'dan bir transfer daha

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Türkiye'yi sarsan davanın gizli tanığı ölü bulundu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ÖSYM'nin Twitter hesabından +18'lik hesabın takip edilmesi sosyal medyada gündem oldu! ÖSYM'den açıklama

ÖSYM'nin +18'lik hesabı takip etmesi sosyal medyada gündem oldu!

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Brexit' açıklaması

Bitlis'te 500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

500 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Zonguldak'taki göçükten acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'tan acı haber: 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Son dakika! Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 4.0 büyüklüğünde deprem

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

3 bin kişi yağmur duası için toplandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.