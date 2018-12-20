Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Yeşilay ile iş birliği içinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) Programı'mız kapsamında şimdiye kadar 400 bini aşkın kişiye eğitim verdik." dedi. Selçuk, Spor Bakanlığı Tiyatro Salonu'nda madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında sahnelenen "Uçurum" adlı tiyatro oyununun gala gösterimine katıldı. Bakan Selçuk, konuşmasına, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadeleye dikkati çekmek amacıyla yapılan etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek başladı. Bunun kanayan ve gitgide büyüyen bir yara olduğuna işaret eden Selçuk, "Günümüzde madde bağımlılığı, bireyin yanında aile ve toplum yapımızı da derinden etkiliyor. Gençlerimizi, ailelerimizi uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı korumak, önlemler almak da sadece bakanlıkların, kamu kurum ve kuruluşların değil, hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu. Selçuk, burada da bunun güzel bir örneğinin görüldüğünü belirterek, bir sivil toplum kuruluşunun bu alana dikkati çekmesinin, bu alanda sorumluluk sahibi olmasının, çok ümit verici bir durum olduğunu söyledi.

Hükümet olarak da bu konuya son derece önem verildiğine değinen Selçuk, "Bu konu, bizim çok önem verdiğimiz bir husus. Bu konuda çalışmalar yürütüyoruz." dedi. Selçuk, konuya ilişkin 2018-2023 Ulusal Uyuşturucuyla Mücadele Strateji Belgeleri'nin bulunduğunu, bu eylem planı kapsamında hem genel hem de genç nüfusta uyuşturucu kullanımını, yaygınlığını ve madde bağımlılığını önlemeye dair çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. - "Şimdiye kadar 400 bini aşkın kişiye eğitim verdik" Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında yaptıklarını da anlatan Selçuk, konuşmasına şöyle devam etti: "Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında şu ana kadar 162 bin kadar kişiye eğitim verdik. Yine Yeşilay ile iş birliği içinde Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) programımız kapsamında şimdiye kadar 400 bini aşkın kişiye eğitim verdik. Uyuşturucu bağımlılığıyla mücadelede tanı ve tedavisi kadar, tedavi sonrasında kişinin sosyal hayata uyumunu sağlamak da çok önemli." Selçuk, bu kapsamda, Sosyal Uyum Birimlerinin bulunduğunu vurgulayarak, bu birimlerde gençlerin tekrar sosyal hayata intibak etmesi için çalışmalar yürüttüklerini, Çocuk Destek Merkezlerine de (ÇODEM) yönlendirdiklerini kaydetti.