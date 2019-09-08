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400 engelliyi tekerlekli sandalyeye kavuşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin engelli dayanışma ve çözüm masasında görevli 105 santimetre boyundaki Oktay Uzunca, 2 yıldır topladığı mavi kapakla 400 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Dulkadiroğlu Belediyesi'nin engelli dayanışma ve çözüm masasında görevli 105 santimetre boyundaki Oktay Uzunca, 2 yıldır topladığı mavi kapakla 400 engelliyi tekerlekli sandalye sahibi yaptı.

5 yıldır belediyede çalışan Oktay Uzunca, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay tarafından 2 yıl önce engelli dayanışma ve çözüm masasında görevlendirildi. Belediyeye gelen tüm engellilerle yakından ilgilenen, onların sorunlarını çözmek için ilgili birimlerle irtibata geçen Uzunca, bunun dışında kendi biriminde mavi kapak kampanyası başlattı. Oktay Uzunca'nın ihtiyacı olan engelli ve yaşlıları tekerlekli sandalye sahibi yapmak amacıyla başlattığı kampanyaya Başkan Necati Okay başta olmak üzere tüm çalışanlar büyük destek verdi.

TONLARCA KAPAK SANDALYEYE DÖNÜŞTÜ

Oktay Uzunca, son olarak 35 çuvaldan oluşan 390 kilo mavi kapağı yeni tekerlekli sandalyeler için sanayi sitesindeki geri dönüşüm tesisine teslim etti. Çuvaldan çıkardığı kapakları elleriyle banda döken Uzunca, kampanyaya belediye dışında diğer kurum çalışanı ve esnafın da destek verdiğini söyledi. 2 yılda tonlarca mavi kapak topladığını ve bunlarla yaklaşık 400 tekerlekli sandalye aldıklarını kaydeden Oktay Uzunca, unları söyledi:

"Masamız gereği yapmış olduğumuz işlerden gurur duymaktayım. Tüm duyarlı vatandaşlarımız ve Dulkadiroğlu Belediye personelimizce toplanmış olan kapaklarımızı geri dönüşümle manuel tekerlekli sandalyeye çeviriyoruz. Sandalyeleri ise engelli, yaşlı ayırt etmeden ihtiyacı olan her vatandaşımıza hediye ediyoruz. Bu süre, yaklaşık 2 yıldır devam etmekte. Şu ana kadar 400'e yakın sandalye vermiş bulunuyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Necati Okay başta olmak üzere tüm birim müdürlerimize, Dulkadiroğlu Belediyesi personeli ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

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