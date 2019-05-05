400 genç geleceğin teknoloji yıldızı olmak için yarıştı

Erzurum’da geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 400 genç, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında hünerlerini sergiledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması ile başlatılan Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında Erzurum’da 400 öğrenci uygulama sınavına tabi tutuldu. Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı’nda yer alan proje kapsamında kentteki Palandöken Spor Salonu’nda düzenlenen uygulama sınavında öğrenciler, kendilerine dağıtılan materyallerle en güzel ve farklı şekilde araba tasarlamak için yarıştı. Yaklaşık 2 saat süren sınav sonunda öğrenciler, tasarladıkları arabalar ile jürinin önüne çıktı. Yaptıkları arabalarla kısa bir gösteri yapan öğrenciler, daha sonra jüri üyelerinin sorularını cevaplandırdı. Bu sırada öğrencilerin aileleri de dışarıda merak içinde bekledi.

Sınavın ilk ayağının Mart ayında yapıldığını belirten Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Bu sınavda da çocukların özgüvenlerini ispatlamak, bu projeye olan yatkınlıkları ve kabiliyetlerini ölçmek, geleceğin teknoloji uzmanlarını aralarından seçmek için yapılan bir sınav. İki seans halinde yapılıyor. Sabah grubunda 250 çocuğumuzu, öğleden sonra da ortaöğretime yönelik 250 çocuğumuzu sınava tabi tutup, bunlar arasında gelecekte söz sahibi olacak ve Türkiye’nin teknoloji yatırımlarına yön verecek bilim adamlarının yetişeceği 160 tane çocuğu atölyelerde 3 yıl boyunca eğiteceğiz. Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve T3 Vakfı ile ortaklaşa yürütüyoruz. Ailelerin geri dönüşleri olumlu oluyor. Hakikaten üst düzey öğrenciler, üstün zekalı öğrenciler ortaya çıkıyor. Erzurum doğuda tek GSİM olarak biz bu projeyi yaptık, ev sahipliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz. Böylesine güzel bir günde böylesine güzel çocuklarımızla bir arada olduğumuz için son derece mutluyuz” dedi.