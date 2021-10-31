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400 göçmenin bulunduğu Türk gemisi Yunan limanına yanaştı

31.10.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Denizi'nde Cuma günü acil durum sinyali veren, içinde yaklaşık 400 göçmenin bulunduğu gemi İstanköy limanına yanaştı.

400 göçmenin bulunduğu Türk gemisi Yunan limanına yanaştı

Yunanistan, Türkiye'yi mülteci mutabakatına uymamakla suçladı.Yunanistan, yaklaşık 400 göçmenin bulunduğu Türkiye bandıralı bir kargo gemisinin İstanköy adasındaki limana demirlemesine izin verirken, Türkiye'yi de Avrupa Birliği varılan mülteci mutabakatındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Yunan yetkililerin verdiği bilgilere göre, makine sistemindeki arıza nedeniyle Türkiye bandıralı bir gemi uluslararası sularda Cuma günü acil durum sinyali verdi. Yunanistan, geminin acil durum sinyali vermesinden sonra Türkiye'nin gemiyi geri kabul etmesi için girişimde bulundu. Ancak bu girişimin karşılık bulmaması üzerine Yunanistan gemiye Pazar sabahı İstanköy adasına yanaşma izni verdi. Gemide yaklaşık 400 göçmen olduğunu belirten Yunan yetkililer, göçmenlere öncelikle koronavirüs testi yapılarak, karantina alınacaklarını açıkladı. Ayrıca, altı göçmenin de sorguya çekildiği belirtildi. Gemideki göçmenlerin uyrukları hakkında bilgi verilmedi.

"Türkiye yükümlülüklerini yerine getirmiyor" suçlaması

Yunanistan, geminin Türkiye tarafından kabul edilmemesine tepki gösterdi. Deniz Ticareti Bakanı Giannis Plakiotakis Cumartesi günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin AB'ye karşı yükümlülüklerini bir kez daha yerine getirmediğini" savundu.

Türkiye ile AB arasında 2016 yılında hayata geçirilen mülteci mutabakatında, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesini, Türkiye'nin de geri aldığı her sığınmacı için AB'nin Türkiye'den bir sığınmacıyı kabul etmesini, ayrıca Türkiye'deki göçmenler için mali yardım yapılması öngörülüyordu.

"Türkiye, Türk limanından kalkan Türk bayraklı geminin geri dönmesini kabul etmedi" diyen Plakiotakis, geminin "Türk sahil güvenlik yetkililerinin bilgisi dahilinde denize açıldığının açık olduğunu" ve Türkiye'nin "insan hayatını hiçe saymayı sürdürdüğünü" belirtti.

Geçen Salı günü Sakız adası açıklarında göçmenlerin bulunduğu bir botun batması sonucu dört kişi yaşamını yitirmişti. Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, Ege Denizi'nin doğusunda Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan bir botun batması sonucu göçmenlerin hayatını kaybetmesinden Türkiye'nin sorumlu olduğunu belirtmiş, insan kaçakçılığını önlemek için Türkiye'nin daha fazlasını yapması gerektiğini ifade etmişti.

AFP/JD,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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