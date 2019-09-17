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400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kumluca’da 400 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebek, ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildi.Alınan bilgiye göre, Kumluca’da Ayşe ve Ali Çivi çiftinin ilk bebekleri 6 aylık ve 400 gram olarak dünyaya geldi.

400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı

Kumluca’da 400 gram ağırlığında dünyaya gelen prematüre bebek, ambulans helikopterle Antalya’ya sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, Kumluca’da Ayşe ve Ali Çivi çiftinin ilk bebekleri 6 aylık ve 400 gram olarak dünyaya geldi. Solunum sıkıntısı yaşayan prematüre bebek, hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Baba Ali Çivi, bebeklerinin yaşaması için Allah’a dua ettiklerini söyledi. Çivi, “Bebeğimiz için doktorlarımız seferber oldu, bebeğimizin yaşaması için ellerinden geleni yaptılar. İnşallah bebeğimiz yaşar, doktorlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı

400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı

400 gram doğan prematüre bebek için ambulans helikopter havalandı

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