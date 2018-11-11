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400 kanser hastası kadına peruk hediye ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 09:59 | Son Güncelleme

MERSİN'de bir peruk merkezi, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda eden kanser hastası kadınlara peruk hediye ediyor.

400 kanser hastası kadına peruk hediye ettiler

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir peruk merkezi, kemoterapi nedeni ile saçlarına veda eden kanser hastası kadınlara peruk hediye ediyor. Merkez, 4 yılda kemoterapi nedeniyle saçlarına veda etmek zorunda kalan yaklaşık 400 kadına ulaşarak peruk hediye etti. Kemoterapi nedeniyle saçlarını kaybet zorunda kalan kanser hastalarına moral vermek, sağlıklarına kavuşmalarına destek vermek amacıyla peruk hediye ediliyor. Doktor raporunu merkeze gönderen hastaların hediye perukları, kargo ücreti dahi ödemeden kapılarına kadar gidiyor. Projeye ilişkin bilgi veren peruk merkezinin sahibi Mustafa İçpınar, "Kemoterapi görmüş, saçları dökülmüş tüm kadınların canlarını sıkmamalarını istiyorum. Çünkü biz Türkiye'nin her köşesine bu peruklardan gönderiyoruz. İhtiyaç sahiplerinin sağlığına daha hızla kavuşmaları ve morallerini yüksek tutmaları için elimizden geleni yaptığımıza inanıyoruz" dedi.
'ONUR VE GURUR VERİCİ'
Perukların kullanımının kolay olduğunu söyleyen İçpınar, "Yatarken rahatlıkla çıkarabilir, dışarıya çıktığınızda özel bir gününüzde siz de saçlarınız varmış gibi devam edebilirsiniz. Bu saçlar çok rahat bir şekilde yıkanabiliyor. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 400 kişiyi ücretsiz peruk sahibi yaptık. Burada yaşadığımız en güzel duygu da şu; sizin gülüşlerinizi ve mutluluğunuzu görmek, sizin gözyaşlarınızı paylaşmak bizim için onur ve gurur verici" diye konuştu.
'YÜZDE 100 DOĞAL'
Perukların özellikleri ile ilgili bilgiler veren merkez çalışanlarından Naz Özen ise şunları söyledi:
"Bu peruklar kendi doğal saçınızmış gibi hiçbir şekilde ağırlık yapmaz, başı sıkmaz. Zaten peruklarımızın içerisinde kendi baş yapımıza göre ayarlanabilir özelliği var. Bone yardımıyla kullandığımız için kayma yapmıyor. Yüzde 100 doğal ürünler. Kendi saçımıza verdiğimiz modelleri bu peruklara da verebiliriz. Bunlar mat sentetik ve aynı zamanda medikal peruklar. Yıkayabiliyor ve toplayabiliyoruz. Çok kullanışlı günlük hayatta."

FOTOĞRAFLI

400 kanser hastası kadına peruk hediye ettiler400 kanser hastası kadına peruk hediye ettiler400 kanser hastası kadına peruk hediye ettiler400 kanser hastası kadına peruk hediye ettiler

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