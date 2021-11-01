400 kiloluk domuzu avladılar, "Kesin haberlere çıkar" dediler

Bursa’nın Büyükorhan ilçesinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları, ilçedeki tarımla uğraşan vatandaşları canından bezdirdi. Son zamanlarda tarlalarına dadanan dev yaban domuzları olduğunu fark eden köylüler, domuz avına çıktı. Bir grup avcı sabahın erken saatlerinde 400 kilogram ağırlığında olduğu tahmin edilen bir yaban domuzunu avlamayı başardı. Ölü domuzu traktörün arkasına bağlayıp çeken avcılar domuzun büyüklüğü karşısında birbirlerine "Bu akşama kesin haberlere çıkar" yorumlarında bulundular.

"YILLARDIR AVCILIK YAPIYORUM BÖYLE DOMUZ GÖRMEDİM"

Ava çıkan çiftçiler her gece onlarca dönüm ekili alanların zarar gördüğünü belirtirken, bu yaşına kadar bu kadar büyük domuz ile karşılaşmadığını söyleyen Hakan Turhan ise, "Yıllardır avcılık yapıyorum ve pek çok sürek avına katıldım ama böyle bir domuz görmedim. Çok hızlı gidiyordu. Tecrübeli bir ekibimiz var. İyi tertip aldık. Köpeklerimiz iz sürdü. Bu domuz çiftçilerin korkulu rüyasıydı. Bölgedeki en büyük tarım zararlılarından birini etkisiz hale getirdik" diye konuştu.

(İHA)

