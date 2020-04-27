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  4. 400 kişi küçük İbrahim'i arıyor

400 kişi küçük İbrahim'i arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Sinop'ta, 20 Nisan'da evlerinin penceresinden kaçtıktan sonra kaybolan otizmli İbrahim Ay'ı (5) arama çalışmaları, 8'inci günde de sürdürülüyor. Ekipler, ormanlık alanda bulduğu bazı kemik parçalarını incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden İbrahim Ay, ortadan kayboldu. Yakınları, tüm aramalara rağmen küçük İbrahim'e ulaşamayınca polise haber verdi.

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İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. Otizmli olan İbrahim; jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile evin çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İbrahim’i arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürülürken, kaybolduğu değerlendirilen ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlandı. Aramalarda bazı kemik parçaları da bulundu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinop İbrahim Ay otizm

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