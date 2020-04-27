400 kişi küçük İbrahim'i arıyor

Merkeze bağlı Eymir köyünde, 20 Nisan pazartesi günü sabah saatlerinde, evlerinin penceresinden kaçtığı tahmin edilen ikiz kardeşlerden İbrahim Ay, ortadan kayboldu. Yakınları, tüm aramalara rağmen küçük İbrahim'e ulaşamayınca polise haber verdi.

İhbar üzerine İbrahim Ay’ın bulunması için çalışma başlatıldı. Otizmli olan İbrahim; jandarma, polis, asker, AFAD ve avcılar ile off road ekiplerinden oluşan yaklaşık 400 kişi ile evin çevresi ve ormanlık alanlarda aranıyor. Arama çalışmalarında iz takip köpekleri de kullanılıyor.

KEMİK PARÇALARI BULUNDU

İbrahim’i arama çalışmaları 8'inci günde de sürdürülürken, kaybolduğu değerlendirilen ormanlık alanda çok sayıda yaban hayvanı izine rastlandı. Aramalarda bazı kemik parçaları da bulundu. Jandarma ekiplerince alınan parçalar, incelemek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ekipler, ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)



