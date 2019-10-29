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400 metrelik Türk bayrağıyla Cumhuriyet Yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 22:19 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesince, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, 400 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi.

Etkinlik için Fetihtepe Mahallesi'ndeki Cemal Kamacı Spor Kompleksi önünde toplanan vatandaşlar, 400 metrelik dev Türk bayrağı eşliğinde Taksim Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüşe katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş, vatandaşları selamlayarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Vatandaşlar da yol boyunca evlerinden ve iş yerlerinden bayrak sallayarak yürüyüşe katılanları selamladı.

Yürüyüşün ardından şarkıcı Kutsi, Beyoğlu Festival Alanında Kutsi konser verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yılı

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