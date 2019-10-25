HABER

400 öğrenci 130 saniyede toplanma noktasına geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 09:38 | Son Güncelleme

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğ'nce yapılan 'toplanma yeri' tatbikatında, 400 ortaokul öğrencisi, alarmın çalmasının ardından 130 saniyede sınıflarından çıkıp, toplanma merkezine gelmeyi başardı. Erzurum merkezinde 254 toplanma yeri belirlendiğini söyleyen AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, önceliklerinin öğrenciler olduğunu bildirdi.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğ'nce yapılan 'toplanma yeri' tatbikatında, 400 ortaokul öğrencisi, alarmın çalmasının ardından 130 saniyede sınıflarından çıkıp, toplanma merkezine gelmeyi başardı. Erzurum merkezinde 254 toplanma yeri belirlendiğini söyleyen AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, önceliklerinin öğrenciler olduğunu bildirdi.

Okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarını sürdüren AFAD İl Müdürlüğü, Palandöken ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri İmam Hatip Ortaokulu'nda 'toplanma yerlerine varma' dersi verdi. Sınıflarda, olası deprem anında yapılması gerekenlerin anlatıldığı sırada çalan alarm ile öğrenciler önce sıralarının yanına çömeldi. Ardından da öğretmen ve AFAD görevlisinin komutuyla sınıları boşalttı. Yaklaşık 400 öğrenci yangın merdivenini de kullanarak, 130 saniyede okul bahçesindeki toplanma alanına gitti. Bir süre burada bekleyen öğrenciler, tehlikenin geçtiğinin bildirilmesiyle sınıflarına döndü.

AFAD Eğitim Birim Amiri Bülent Kan, daha sonra 5'inci sınıf öğrencilerine mahallede toplanma konusunda bilgi verdi. Kan, öğrencilere internet üzerinden toplanma merkezlerini nasıl öğrenebileceklerini uygulamalı olarak gösterdi. Okul salonundaki eğitimin ardından yaklaşık 50 öğrenci, sınıflarından çıkarak, öğretmenleri nezaretinde mahalledeki toplanma merkezine gitti. Okulun hemen yanındaki parkta oluşturulan toplanma merkezinde açıklama yapan AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, AFAD Başkanlığı'nın 2019 yılınu 'Afetlerde Bilinçlendirme Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlatarak, Erzurum'da her ay bir konu seçerek, okullarda eğitim verdiklerini söyledi. Ekim ayında toplanma merkezleriyle ilgili temayı işlediklerini kaydeden Karslı, İstanbul depreminin toplanma bölgelerinin önemini bir kez daha gösterdiğini ifade etti.

Erzurum'da AFAD, büyükşehir belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ve Göç İdaresi Müdürlüğü'yle birlikte 254 toplanma yeri belirlendiğini vurgulayan Karslı, öğrencilerin toplanma noktalarına getirilmesinin önemli olduğunu söyledi.

AFAD İl Müdürü Selahattin Karslı, "İl merkezinde üç ilçede 254 toplanma alanı mevcut olup, diğer 17 ilçemizde de belirleme çalışmaları tamamlanmış, levha çalışması devam etmektedir. Belediyelerimizle yaptığımız görüşmelerde, yerleri belirlenen toplanma alanlarının tabelalarının yerleştirilme işlemi yüzde 40'lık bölümü tamamlanmış olup, çalışmalar aralıksız devam etmektedir" dedi.

PARTNER Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç Sevgilisinin gizli telefonunu buldu, skandal gerçek ortaya çıktı! İğrenç
Öğrencilere “ Toplanma Alanları” uygulamalı anlatıldıÖğrencilere “ Toplanma Alanları” uygulamalı anlatıldı
Filistin Büyükelçisi Mustafa: “Filistin Halkı ve Devleti her zaman Türkiye’nin yanındadır”Filistin Büyükelçisi Mustafa: “Filistin Halkı ve Devleti her zaman Türkiye’nin yanındadır”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Avrupa Ligi'nde çılgın maç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

Bakan Çavuşoğlu’ndan mevkidaşına sert cevap! 'Her kim Türkiye’ye ders vermeye kalkarsa...'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Son dakika! Ankara'da Bylock operasyonu: 39 gözaltı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

OHAL Komisyonu'nda 92 bin başvuru sonuçlandı

Kandilli'den İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

İstanbul için korkutan uyarı! Suyumuz bitiyor...

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

28 Ekim pazartesi resmi tatil mi yarım gün mü? 28 Ekim pazartesi okullar tatil mi? 28-29 Ekim tatil açıklaması

28 Ekim resmi tatil mi?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.