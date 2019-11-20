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400 öğrenciye kodlama öğretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 14:42 | Son Güncelleme

Dijital geleceğe hazır nesillerin yerleştirilmesi hedefi ile “Kırıkhan Kodluyor” projesi kapsamında Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Metin Güven, 3D yazıcılar ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) konularında 60 öğretmen ve 400 öğrenciye eğitim verdi.24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı mesleğine katma değer üreten öğretmenleri Ankara’da ağırlayacak.

Dijital geleceğe hazır nesillerin yerleştirilmesi hedefi ile “Kırıkhan Kodluyor” projesi kapsamında Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Metin Güven, 3D yazıcılar ve Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) konularında 60 öğretmen ve 400 öğrenciye eğitim verdi.
24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Milli Eğitim Bakanlığı mesleğine katma değer üreten öğretmenleri Ankara’da ağırlayacak. Programa Hatay’dan Kırıkhan Ticaret Borsası Orta Okulu Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Metin Güven gidecek.
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Metin Güven, “Kırıkhan kodluyor projesi ile öğrencileri okulda bulunan atölyede ağırlayarak onlara 21. yüzyıl becerilerinden bahsettiklerini söyledi. Güven, “Araştırma becerisi, farklı düşünme becerileri, yeni durumlara ayak uydurabilen, öğrendiği bilgiyi projeleştirebilen sonuç olarak gündelik hayatta karşılaştığı problemleri çözümler üreten bireyler olmaları yolunda atölyemizdeki etkinliklerden faydalandırıyoruz. Kırıkhan Ticaret Borsası Orta Okulu’nda kurduğumuz bu atölyede üç boyutlu yazıcılar ve robotik çalışmalarla Kırıkhan’da kodlamada farkındalık oluşturduk” dedi.
Eğitimlerde ardinyo konusunda bilgilendirmeler ve üç boyutlu yazıcılar konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Metin Güven şunları söyledi:
“İlçe genelinde hem STEM hem kodlama hem de 3D yazıcılar konusunda geniş bir farkındalık oluşmuş oldu. Okulumuzda yaptığımız bu çalışmalarla yaklaşık 16 okul , 60 öğretmen ve 400 öğrenciye kodlama eğitimleri verildi. Bu çalışmalardan sonra Kırıkhan da STEM ve bilim merkezinin kurulması için ilk adımlar atıldı. TÜBİTAK, ilköğretim okullarında ve liselerde yapmış olduğu 4006 bilim fuarlarında 3 defa Kırıkhan Ticaret Borsası Orta Okulu olarak çalışmalara katıldık ve TÜBİTAK’dan hibeler aldık. Bu yaptığımız çalışmalar kapsamında Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimiz de bir etkinlikte fark oluşturan öğretmen olarak teşekkür belgesi ile ödüllendirildim. Ankara’da Hatay ilini temsilen 24 Kasım Öğretmenler Günü külliyede yapılacak olan programlara katılmak için özel davet edildim.”

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