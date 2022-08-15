400 TL'den başlıyor, 8 bin TL'ye çıkacak! Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiriyor: Mesai ile birlikte...

Sağlık çalışanlarının özlük haklarıyla ilgili yeni yönetmeliğe göre ek ödemeler 65 bin TL'yi bulabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla "Yönetmelik dili hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun." şeklinde bilgi vermişti. Yönetmeliğe göre yeni ödemelerin ne kadar olacağı merak edilen konular arasına girdi.

ÖDEMELER İKİYE AYRILDI

Vergi uzmanı, Yeminli Mali Müşavir Muhammed Bayram, CNN Türk canlı yayınıda yeni düzenlemeyle ilgili şunları anlattı:

Ücret temel ödemeler ve teşvik ödemeleri şeklinde ikiye bölündü. Temel ödemeler, taban ödemeleri ve sabit şeklinde ikiye ayrıldı.

TABAN ÖDEMEDE 9 BİN LİRA EK ÖDEME

Taban ödemeler şu şekilde; en yüksek devlet memuru maaşının çarpımıyla kişi hangi uzman kadrosunda ve bölümünde ise onun katsayısı çarpılıyor. Mesela bir acil tıp teknisyeni 3.01 katsayısıyla çarpılıp 9 bin lira ek ödeme alıyor. 9 bin lira, artı bu ek sabit ödemeleri alacaklar 10 bin lira, artı bir de teşvik ödemeleri alacaklar.

"65 BİN LİRA SEVİYESİNE GELİR"

Performans ödemeleri değişti, tamamen teşvik sistemine geçildi. Mesai içi ve mesai dışı kavramları geldi. Teşvikle alakalı tutar 350 ila 8 bin TL arasında değişecek. Öğretim görevlisi olan bir kişi toplamda sabit + taban ödeme 30 bin lira civarında, en yüksek performansa gelirse 35 bin lira daha ek ödeme alacak. Bu da 65 bin lira seviyesine gelir.

