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  4. 400 yıllık anıt ağaç kurtarılabilecek

400 yıllık anıt ağaç kurtarılabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

Komisyon kararıyla kesilmesi yönünde karar verilen 400 yıllık çınarın yaşatılabilmesi için inceleme yapılarak rapor hazırlandı.Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, halk arasında ‘Çınarlı Cami’ olarak bilinen Eskisaray Camiinin avlusundaki 400 yıllık anıt ağacın çürüdüğü ve devrilme riskine karşı kesilmesi yönünde karar verdi.

Komisyon kararıyla kesilmesi yönünde karar verilen 400 yıllık çınarın yaşatılabilmesi için inceleme yapılarak rapor hazırlandı.
Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, halk arasında ‘Çınarlı Cami’ olarak bilinen Eskisaray Camiinin avlusundaki 400 yıllık anıt ağacın çürüdüğü ve devrilme riskine karşı kesilmesi yönünde karar verdi. Anıt ağacın kesileceği ile ilgili İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber sonrasında çeşitli sivil toplum kuruluşları basın açıklaması yaparak alınan karara tepki gösterdi.
Toplumsal tepkilerin artması üzerine Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın girişimleri ile Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi ve teknik ekip anıt ağaçta incelemede bulundu.
İncelemede, Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun aldığı kararın aksine anıt ağacın kurtarılabilecek durumda olduğu ifade edildi. Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, inceleme sonrasında ağacın yarısının çürüdüğünü ancak tedavi, bakım, rehabilitasyon ve restorasyon ile ilgili teknik rapor hazırlayarak Valiliğe sundu. Mehmet Harbi, “Kökteki çürüme biraz var ama ciddi manada olduğunu düşünmüyorum. Yapılması gereken ise, öncelikle çürümüş bölgedeki ölü tabakanın kaldırılmasıdır. İri odun tabakasına zarar vermeden boydan boya ağaç içinin temizlenmesi lazım. Ciddi anlamda bir temizlik ve dezenfekte uygulaması yapılması lazım. Ardından virüs ve mantara karşı ağacın dezenfeksiyonunun yapılması gerekiyor. Ardından çam katranı uygulaması yapılabilir. Temizlik işleri yapıldıktan sonra alüminyum kafes uygulaması yapılıp, macunla kapatılması gerekiyor. Bunun dışında bir dolguya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bu ağacın devrilmemesi için güvenlik gerekçesiyle etrafına çelik profillerle desteklemek lazım. Kazaya meydan vermemesi için tedbir alınması lazım. Bu ağacın gerekli bakım ve onarımı yapıldığında ben yaşayabileceği kanaatindeyim” diye konuştu.

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