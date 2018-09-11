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400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 11:57 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te yaklaşık 400 yıl önce inşa edilen tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda el emeğiyle bakır işlemeleri yapılmaya devam ediyor.

400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor

Mustafa KANLI- Taha AYHAN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te yaklaşık 400 yıl önce inşa edilen tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda el emeğiyle bakır işlemeleri yapılmaya devam ediyor. Çekiç seslerinin susmadığı çarşı, turistlerin de ilgisini çekiyor.
Birçok esnafın üretim yaptığı Bakırcılar Çarşısı’nda ahşap kaplamalı 8 sokak 280 dükkân ile taş döşenmiş sokaklarında yerli ve yabancı turistlere hizmet veriliyor. Bakırcılık sanatının ustalar ve çıraklar tarafından yapıldığı çarşıda çekiç sesleri, nesillerdir susmadan yeni kuşaklara geçiyor.
Bakırcılar Çarşısı'nda 400 yıldan beri çekiç sesinin hiç durmadığını söyleyen, Gaziantep Sedefçiler ve Bakırcılar Odası Başkanı Celal Açık, "Gaziantep Bakırcılar Çarşısı'nda 400 yıldır çekiç seslerinin durmamasının nedeni çırak usta ilişkisindendir. Biz yeni yetişen çıraklarımızla bu mesleği ilerletelim. Bu meslek dünya mesleği, zanaatkar insan boş kalmaz. Bizim zamanımızda babamız işi öğrenelim diye ustalarımıza para verirdi. Şimdi devlet maddi destek veriyor biz de işi öğretiyoruz. Bakırcılık benim baba mesleğim dünyaya on defa gelsen ne olmak istersin diye sorsalar yine bakırcı olmak isterim derim. Bana soruyorlar çocuklarına bakırcılığı öğretiyor musun diye ben de çocuklarımı hem okutuyorum hem de bakırcılığı öğretiyorum" dedi
Bakır ustası Mehmet Keskin ise işin inceliğinin ustada başladığını, ne kadar temiz ve ince çalışılırsa işin o kadar güzel olacağını belirtti. Mesleğe yeni başlayan 18 yaşındaki Mehmet Korkmaz da "Bu meslek eski bir meslek, ben de bu mesleği öğrenerek devam ettirmek istedim. Şu anda çok yeniyim. Resim yapmayı çok severdim. Bu işte de çizimler yapıyoruz. Bu mesleği devam ettirmek istiyorum" diye konuştu.
Bir yıldır mesleğini severek yaptığını kaydeden Ayşe Polat ise "Severek yaptığım işimde bir yılı bitirdim. Bu işi yapmaktan çok zevk alıyorum. Genç arkadaşlara bu işi yapmalarını tavsiye ediyorum. Hem stres atmak hem de kaybolan mesleği canlandırmak için yapılması gereken bir iş. İlk başladığımda biraz zorluk çekiyordum. Zamanla azimle yaparak öğrendim. Bu işi bırakmak istemiyorum, her zaman devam edeceğim" diye konuştu.

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400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor400 yıllık çarşıda çekiç sesleri susmuyor

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