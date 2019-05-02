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400 yıllık gelenek yaşatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Karadeniz’de her yıl bahar aylarından başlayan ve imece usulü ile yapılan ekin ekme bu yılda köylülerin bir araya gelmesi ile şenlik havasından başladı.Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Düzköy Köyü sakinleri Kuşdili ile konuşup anlaşıyorlar, kemençe ile çalışıp, imece usulü ile ekin ekiyorlar.

400 yıllık gelenek yaşatılıyor

Karadeniz’de her yıl bahar aylarından başlayan ve imece usulü ile yapılan ekin ekme bu yılda köylülerin bir araya gelmesi ile şenlik havasından başladı.
Giresun’un Çanakçı ilçesine bağlı Düzköy Köyü sakinleri Kuşdili ile konuşup anlaşıyorlar, kemençe ile çalışıp, imece usulü ile ekin ekiyorlar. Yöresel kıyafetlerini giyip tarlaya gelen kadınlar hem çalışıyorlar hem de atalarından gördükleri imece usulünü yaşatıyorlar.
Köy sakinlerinden Kadem Ayvaz, yaklaşık 400 senedir bu şekilde mısır ekme geleneğinin devam ettiğini söyledi. Bir gelenek olarak bu anları yaşatmaya çalıştıklarını belirten Ayvaz, “Biz bunu çocuklarımıza, torunlarımıza miras olarak bırakmak zorundayız. Çok önceden daha fazla imece sayısı, daha fazla arazi vardı ama daha sonra nüfusun artması nedeniyle parseller küçüldü. Bizde ne olursa olsun gelenekten kopmama açısından imece usulünü devam ettirmedeyiz. Biz bu şekilde mısır, patates, fasulye, kabak ve lahana gibi ürünleri ekiyoruz. Burada ticari anlamda hiçbir şey yapmıyoruz ancak kendi ihtiyacımızı karşılamaktayız” dedi.
Eskiden 100 kişileri bulan bir imece çalışması yaptıklarını ifade den bir başka köy sakini Osman Şahin ise, göç nedeniyle ancak 10-15 kişi olarak toplandıklarını kaydetti.
Tarlada tüm haberleşmeyi de neredeyse Kuşdili ile yapan köylüler her gün bir başka tarlada bir araya gelip bahar döneminde ekin ekiyorlar.

400 yıllık gelenek yaşatılıyor

400 yıllık gelenek yaşatılıyor

400 yıllık gelenek yaşatılıyor

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