HABER

400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:29 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan ve insanın içine girebileceği şekilde gövdesi boş olan yaklaşık 400 yıllık tarihi meşe ağacının Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmasını ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi.

400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Bey köyünde yaklaşık 400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.
Bey Köyü Muhtarı Tuncay Kocabaş, Kıran Harmanı mevkiinde bulunan ve insanın içine girebileceği şekilde gövdesi boş olan yaklaşık 400 yıllık tarihi meşe ağacının Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından koruma altına alınmasını ve çevre düzenlemesinin yapılmasını istedi. Kocabaş, "Birçok meraklı vatandaş gövdesi boş asırlık meşe ağacını görmek için buraya gelip içine girerek hatıra fotoğrafı çektiriyorlar. Meşe ağacının zarar görmeden gelecek nesillere tarihsel bir miras olarak kalması için Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenerek bakım çalışması yapılmasını istiyoruz" dedi.

400 yıllık gövdesi boş meşe ağacı ilgi odağı

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Aksekili öğrenciler karnelerini başrol oyuncusunun elinden aldıAksekili öğrenciler karnelerini başrol oyuncusunun elinden aldı
'Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı'Öğle saatlerinde mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın' uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Savaş çanları çalıyor! ABD'den kritik açıklama!

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Büşra Pekin geçirdiği zor günleri anlattı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Yıldırım: Gece yarısı 5 dakikada karar çıkardılar

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

Karar verildi! Rus polislere Türkiye izni çıktı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

İzmir-Manisa yolu trafiğe kapandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmen Aysel Akın'ın sınıfında gözyaşlarına boğan karne töreni

Gözyaşlarına boğan karne töreni

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi davasında yeni gelişme

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza! Metrelerce sürüklendi

Dolmabahçe Tüneli’nde korkunç kaza!

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Son dakika: Pençe Harekatı'nda öldürülen terörist sayısı açıklandı

Öldürülen terörist sayısı açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.