400 yıllık hamam çocuk kütüphanesi olacak

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki 400 yıllık tarihi hamam çocuk kütüphanesi olacak.

İlçede 1600'lü yıllarda yapılan ve bölgede "Gavur Hamamı" olarak bilinen tarihi binanın çocuk kütüphanesi olarak hizmet vermesi amacıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri onaylandı. İlerleyen günlerde tarihi hamamda restorasyon çalışmalarına başlanacak.

1930 yılında yapılan ve bir dönem banka olarak hizmet veren başka bir tarihi bina da restore edilerek kadınlar için kurs merkezi haline dönüştürülecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak ile AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, tarihi yapılarda incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl süreceğini ifade eden Sudak, "Bu tarihi binalarla ilgili restorasyon projesi Manisa Valiliği koordinasyonunda hazırlandı. Tarihi hamam inşallah çocuk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Diğer yapı ise kadınlar için kurs merkezi olacak. Tarihi binalarımızın aslına uygun restorasyonu yapıldıktan sonra halkımıza hizmet etmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

AK Parti İlçe Başkanı Dilek ise hizmet odaklı çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

İki binanın da atıl durumda olduğunu vurgulayan Dilek, "Banka binası ve Gavur Hamamı için uzunca bir süredir çalışma yürütüyorduk. Bu çalışmalar artık meyvesini verdi ve projeleri hazırlanan tarihi binalarımız en kısa sürede restore edilecek." ifadelerini kullandı.

