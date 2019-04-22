400 yıllık tarihi hamam yenilenmeyi bekliyor

Araştırmacı Yazar Ali Avgın, Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi’nin sınırlarında yer alan ve Paşa Hamamı olarak bilinen hamamın 16’ncı yüzyılda yapıldığının tahmin edildiğini ve Yahudiler tarafından kullanıldığını belirtti.

Şikayetler üzerine tel örgü çekilmiş

Hamamın 1952 yılında ana kubbesinin çökmesiyle zamanla yıkıntıların oluşup kullanılamaz hale geldiğini söyleyen Avgın, Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan hamamın yenilenip gelecek nesillere aktarılmasını istedi.

Avgın, “Burası Kahramanmaraş’ta Yahudi Mahallesi olarak biliniyor. Burada, Yahudi kültürüne göre Yahudi havuzu, Yahudi tumbası denilen mahalli dilde bir hamam vardır. Bu hamamda Yahudiler yıkanır ve havuza girer ve çıkarlarmış. Burası 1952 yılından bu yana harabe halinde duruyor. 1952 yılında hamamın ana kubbesi çökmüş, 1952’den bugüne kadar bir kısmı yıkılmış mahallenin ortasında harabe olarak kalmıştır.

Burası mahalle sakinlerinin de talebi üzerine kurtarılması lazım ve 400 yıla aşkın bir tarihi var. Hamamın kitabesi olmamakla beraber bir örneğinin Gaziantep ve Kilis’te aynı plan ve projede yapılmış paşa hamamları var. Onlar 1560 yıllarında yapılmış ve bu hamamda aynı serinin devamı niteliğinde düşünülüyor "dedi.