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40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli turistte ‘corona virüsü’ şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 03:22 | Son Güncelleme

Tatil için Denizli’ye gelen Çinli bir turist ateşinin 40.5 dereceye çıkması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

40.5 derece ateşle hastaneye kaldırılan Çinli turistte ‘corona virüsü’ şüphesi

Tatil için Denizli’ye gelen Çinli bir turist ateşinin 40.5 dereceye çıkması üzerine ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Çinli turistin yapılan tahlil ve tetkik sonuçları henüz belli olmazken ‘corona virüsü’ şüphesi ile turistin tedavi gördüğü hastanenin enfeksiyon servisinin geçici olarak karantina altına alındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, tatil için Pamukkale’ye gelen ve simi henüz belirlenemeyen Çinli turist gün içerisinde halsizlik, bulantı ve kusma şikayeti ile odasında dinlenmeye çekildi. Belli bir süre kendisinden haber alınamayan turistin birlikte geldiği arkadaşları odasına çıkıp kendisini kontrol ettiklerinde ateşinin yüksek olduğunu fark etti. Bunun üzerine arkadaşları tur rehberleri ile otel görevlilerine bilgi vererek durumu anlattı. Ardından görevliler ambulans çağırdı. Otele gelen ambulans ile Çinli turist Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Enfeksiyon servisine çıkarılan Çinli turistin ateşinin 40.5 dereceye kadar çıktığı belirtilirken, servisin geçici süreliğine karantina altına alındığı öne sürüldü. Çinli turistin arkadaşları da doktorların müşahede altında tutulacağı bilgisini vermesi üzerine hastaneden ayrıldı.
Çinli turistin corona virisüne benzer belirtiler taşıdığı öğrenilirken, turistin neden hastalandığı ise yapılan tahlil ve tetkik sonuçlarının çıkması sonrası belli olacağı öğrenildi.

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