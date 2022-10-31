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41,5 milyon yıl öncesine aitler! Tokat'ta bulundu: Bir ilk

31.10.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ta bulunan ağaç fosillerinin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. İstanbul'da incelendikten sonra Tokat'a gönderilen ağaç fosilleriyle ilgili Dr. Bedrettin Selvi, "Türkiye'deki 41,5 milyon yıl öncesine ait bu tür bir fosile şu ana kadar rastlanmamıştı. Türkiye'de tropikal iklim kuşağına ait bitki fosiline Tokat Zile'de rastlanılması, literatüre ilk kayıt olarak düşmüştür" dedi.

41,5 milyon yıl öncesine aitler! Tokat'ta bulundu: Bir ilk

Tokat'ın Zile ilçesindeki bir arazide, 7 ay önce bulunan ağaç fosilleri inceleme için Zile Belediyesi'ne teslim edildi. Buradan da İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Orman Botaniği Anabilim Dalı Bölümü'ne gönderilip, incelenen fosillerin 41,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. Fosillerin ayrıca tropikal iklim kuşağına ait defnegiller familyasından olduğu da belirlendi. İnceleme sonrası yeniden ilçeye gönderilen fosiller, Zile Belediyesi Müze Müdürlüğü'nce koruma altına alınıp, sergilenmeye başlanacak.

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"LİTARATÜRE İLK KAYIT OLARAK DÜŞTÜ"

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bedrettin Selvi, "Ülkemizde çeşitli zamanlarda ve mekanlarda çeşitli bitki fosillerine rastlanmaktadır. İlk bitki fosili Bolu Seben civarında rastlanmıştır. Yaklaşık 20 milyon yıl öncesine ait bir fosildir. Bunun haricinde özellikle bölgemizde Kızılcahamam, Erzurum, Trakya ve Tokat'ta bitki fosillerine rastlanmıştır. Türkiye'deki 41,5 milyon yıl öncesine ait bu tür bir fosille şu ana kadar rastlanmamıştı. 41,5 milyon yıl önce rastlanan fosil defnegiller familyasından örnek. Şimdi defnenin ülkemizde tek bir yaşayan örneği var. O da şu anda kullandığımız Akdeniz defnesi (Laurus nobilis) diye bildiğimiz defne bitkisidir. Defnegillerin yaşam ortamı, çok yoğun olarak bilinen tropiklerdir. Tropik bitki kuşağına ait bir bitkiye Zile'de rastlanması; 41,5 milyon yıl önce Zile civarında bir tropikal iklimin varlığını göstermektedir. Türkiye'de tropikal iklim kuşağına ait bitki fosiline Tokat Zile'de rastlanılması, literatüre ilk kayıt olarak düşmüştür. Bu açıdan da çok önemlidir" dedi.

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"ENTERESAN BİR VERİYE ULAŞTILAR"

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz ise "İstanbul Üniversite'sinden bir grup hocalarımız buraya geldiler. Enteresan bir veriye ulaştılar. Türkiye'nin en yaşlı fosil ağaçlarının Zile'de olduğu tespit edildi. Bu ağaç fosillerinin 41,5 milyon yıl olduğu belirlendi. Biz de bunları aldık, müzemize getirdik. Burada sergileyeceğiz" diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tokat Zile ağaç

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