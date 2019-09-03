41 Başkana 237 Yıl Hapis

İçişleri Bakanlığı, daha önce görevden alınarak yerlerine kayyum atanan 94 belediye başkanının 41'i hakkında, yargılandıkları davalarda toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildiğini açıkladı.

HDP’li üç belediye başkanının terörle bağlantıları olduğu gerekçesiyle, görevden alınmasının yankıları sürerken, İçişleri Bakanlığı daha önce görevden alınan başkanlarla ilgili davaların sonuçlarını paylaştı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde haklarındaki terör suçları nedeniyle Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47'nci maddesi gereğince 94 belediye başkanının görevden uzaklaştırıldığına dikkat çekilerek, bunların yerlerine valiler, vali yardımcıları ve kaymakamların görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, başkanların 41’i hakkındaki davaların sonuçlandığı vurgulanarak, "Terör suçları nedeniyle görevden uzaklaştırılanların 41'i hakkında, terör ve teröre ilişkin suçlar kapsamında ilk derece mahkemesince toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezası verildi. Bunlardan 33'ünün Yargıtay ve İstinaf'ta temyiz süreci devam ediyor. 7'sinin hakkında verilen ceza kesinleşirken, 1'inin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyası kapandı" denildi.

Görevden alınan 52 başkan hakkındaki teröre ilişkin davaların devam ettiği ifade edilirken, 1'inin ise beraat ettiği belirtildi. Görevden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 20'si hala tutuklu bulunurken, 57'si tutuksuz yargılanıyor. 7'si hakkında adli kontrol şartı bulunan eski başkanların 8'i hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

