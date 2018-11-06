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41 binden fazla öğrenciye yüzme öğretilen proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 13:03 | Son Güncelleme

Samsun'da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Valilik tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi kapsamında 41 binin üzerinde öğrenci yüzme öğrendi - Öğrencilerden uluslararası turnuvalara katılabilecek derecede yetenekli görülen 600'üne ise ileri seviyede yüzme dersi veriliyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Samsun Valiliği tarafından 3 yıl önce hayata geçirilen "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesi kapsamında bugüne kadar 41 binin üzerinde öğrenciye yüzme öğretildi.

Tekkeköy, Canik, Atakum, Bafra ve Vezirköprü ilçelerindeki havuzların kullanıldığı proje kapsamında ilkokul 2 ve 3'üncü sınıfa giden öğrenciler, yüzme eğitimi alıyor. Öğrencilerden uluslararası turnuvalara katılabilecek derecede yetenekli görülen 600'üne ise ileri seviyede yüzme dersi veriliyor.

Samsun Valisi Osman Kaymak, Canik Yüzme Havuzu'nda projenin bu yılki açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Geleceğe Kulaç Atıyoruz" projesinin Türkiye geneli ve dünyada örnek alındığını söyledi.

Proje kapsamında 3 yılda 41 binin üzerinde öğrencinin yüzme öğrendiğine işaret eden Kaymak, "Proje sayesinde 2014 yılında 280, 2015 yılında 10 bin, 2016 yılında 15 bin 200, 2017 yılında 16 bin olmak üzere 41 binin üzerinde öğrencimiz yüzme ile tanıştı. Bu yıl ise 10 bin öğrencimiz daha yüzme ile tanışacak. Bu güzel projede emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yüzmenin hayat boyu yapılabilen bir spor türü olduğuna dikkati çeken Kaymak, "Diğer sporları belirli yaştan sonra yapamıyorsunuz. Hayat boyunca yapabileceğiniz tek spor yüzmedir. Buradan yetişen sporcular uluslararası şampiyonlarda ülkemizi temsil edecek. Proje, İtalya'da da gündeme gelmiş, proje örnek alınmıştır." dedi.

Konuşmanın ardından projenin yürütülmesi ile ilgili Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

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