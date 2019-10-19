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"41 DEAŞ'lı daha teslim alınıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.10.2019 13:44 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "(YPG/PKK tarafından serbest bırakılan DEAŞ'lılar) Türk olanları, kadınlar ve erkekler, tarafımızca adli makamlara teslim edilecek" - "Dünkü rakam 195'di, şimdi yine bu sabah itibarıyla 41 kişi daha teslim alınıyor" - "(Terörle mücadele) İçeride de aynı kararlılık devam edecektir. Merak etmeyin, yakaladık, diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız" - "Terörün kırıntısına tahammülümüz yok, kimsenin yok. Bunun bedelini her beraber çok ödedik. Milletimiz çok ödedi. Hep birlikte güzel bir geleceğe uzanıyoruz, inşallah. Sadece kendi ülkemizi değil, etrafımızdaki coğrafyayı da güzel bir geleceğe taşıyoruz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, YPG/PKK tarafından serbest bırakılan DEAŞ mensubu teröristlerden bu sabah 41'inin daha teslim alındığını söyledi.

Soylu, Çankaya'daki Muhtarlar Konfederasyonu Genel Merkezinin açılışını yaptı. Burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplayan Soylu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında yakalanan DEAŞ'lılarla ilgili yol haritasının sorulması üzerine bu konudaki çalışmaların daha önce de gerçekleştiğini belirtti.

Soylu, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz oradaki hapishanelerden PYD tarafından serbest bırakılanların bir bölümü kadın ve çocuk. Ve bunların Türk olanları, kadınlar ve erkekler tarafımızca adli makamlara teslim edilecekler. Oradan gereği yerine getirilecek. Çocuklar da elbette yine kanunlarımız gereği, korunmasını temin edebilmek için ilgili kurumlara nakledilecek."

Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda olmayanlar için izlenecek süreci de anlatan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar, Türkiye sınırları içerisinde değil, güvenli bölge olarak nitelendirdiğimiz bölgelerde, daha önce DEAŞ'ın, PYD'nin elinde olup, PKK'nın o baskısında olup bizim terörden arındırdığımız, bugün yerel meclislerin yönettiği Afrin, Cerablus, Azez, Mare, El Bab, buralardaki adli makamlara, biraz önce Türkiye'deki hangi şartları ifade etmişsem aynı şartlar çerçevesinde teslim edilecek. Adli makamlar bunun gereğini oradaki güvenlikli bulunan yerlerde, buna cezaevi diyebilirsiniz, gereğini yerine getireceklerdir."

Soylu, teslim alınan DEAŞ'lılara ilişkin güncel rakamları da aktararak sözlerini şöyle sürdürdü:

"195'di dünkü rakam. Şimdi yine bu sabah itibarıyla 41 kişi daha teslim alınıyor. Yine aynı yöntemle birlikte sağlanacaktır. DEAŞ'a karşı en büyük mücadeleyi bizim ülkemiz vermiştir. Bunu defaatle söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 3 binin üzerinde DEAŞ'lı etkisiz hale getirilmiştir. Biz burada bir gölge mücadele yapmadık. Göğüs göğüse mücadele yaptık ve DEAŞ'ı orada tasfiye ettik. Dünyada hiçbir devlet DEAŞ ile göğüs göğüse bir mücadele yapmamıştır."

- Avrupa'ya DEAŞ eleştirisi

DEAŞ'le mücadele konusunda Avrupa'yı eleştiren Soylu, "Avrupa'da laf üretenler, DEAŞ'ın korkusundan, 'Acaba yarın ne olacak' endişesinden evlerinden çıkamamıştır. Bunu çok net biliyoruz. 'Aman biz bir şey yapmayalım, bizim ülkemize bir şey olmasın' korkusunu nasıl yaşadıklarını da biliyoruz. Bugün her biri kahraman kesiliyor ve Türkiye'nin yaptığı terörle mücadeleyi maalesef başka bir noktaya taşımaya çalışıyorlar. Bütün bunların sonucunda, bütün bu bölgenin istikrarsızlaştırılmasının sonucunda tabii ki çok büyük göç dalgaları başlıyor doğal olarak. Türkiye hem terörle hem istikrarsızlaşmanın sonucu oluşan bu göç dalgalarıyla mücadelesine aynı şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Terörle mücadele aynı kararlılıkla devam edecek"

Bu sabah itibarıyla Adıyaman'da 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Soylu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu anda özellikle terörle mücadele Türkiye'nin her noktasında devam etmektedir. Bir taraftan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzuru temin edebilmek için, bir taraftan Türkiye'nin her noktasında istikrarın ve kardeşliğin devamı için bu operasyonlarda en ufak bir hız kesme söz konusu değil. Kış operasyonlarına başladık zaten. Kış operasyonları da bütün kış boyunca aynı şekilde devam edecektir. Tabii sadece bu değil. Pençe 1, Pençe 2, Pençe 3, Sinat Haftanin'den Avaşin Basyan'a kadar, Hakurk'a kadar olan hatta aynı kararlılıkla devam edecektir. İçeride de aynı kararlılık devam edecektir. Merak etmeyin, yakaladık, diz çöktürmeden ve tasfiye etmeden bırakmayız."

Soylu, ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde güvenli bölgeden çekilmenin olmaması halinde Türkiye'nin tavrının ne olacağı sorusuna, "Bunu dün Sayın Cumhurbaşkanımız çok net şekilde ifade etti." karşılığını verdi.

CHP'nin ABD ile yapılan anlaşmayı yetersiz bulduğu hatırlatması üzerine Soylu, "Yeterli görseydi şaşardık zaten." dedi.

Soylu, kayyum atanan belediyelere ilişkin soru üzerine, şunları söyledi:

"Kanunumuz çok açık. Teröre bulaşmış, teröre destek sağlayan, teröre lojistik sağlayan, terörle iç içe olan, milletin vergilerinin terör örgütlerine parsellendiği bir belediye yönetimini ne anayasamız ne de kanunumuz öngörüyor. Biz anayasanın ve kanunun gerektirdiğini, emrettiğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Esas itibarıyla görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Anayasa, kanun ne diyorsa görevimizi yapıyoruz."

Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hiçbir vatandaşın, bir belediyenin veya bir kamu kurumunun ya da kuruluşunun terörle ilgisi bulunmasını istemeyeceğinin altını çizen Soylu, şöyle devam etti:

"Ülkemiz de coğrafyamız da terörün maliyetini çok çekti. Terörün kırıntısına tahammülümüz yok, kimsenin yok. Bunun bedelini hep beraber çok ödedik. Milletimiz çok ödedi. Hep birlikte güzel bir geleceğe uzanıyoruz, inşallah. Sadece kendi ülkemizi değil, etrafımızdaki coğrafyayı da güzel bir geleceğe taşıyoruz. Bunun en önemli maddesi ise terörden hem ülkemizi hem coğrafyamızı hem de dünyamızı soyutlamak, bu da en temel hakkımızdır. Gelecek nesillerimizin en temel hakkıdır. Hepimiz şehirlerimize, kasabalarımıza gelen ay yıldızlı tabutların arkasından gözyaşıyla beraber yürüdük. Artık bunun son bulmasını istiyoruz. Millet olarak bu en tabii hakkımızdır."

Türkiye'nin terörle mücadelesine başka ülkelerin ne diyeceğinin bir önemi olmadığını ifade eden Soylu, "Biz, insanlık ne diyor ve ülkemizi huzura ve sükuna nasıl ulaştırırız, bunun derdindeyiz. Bizden sonraki nesillere bunu bırakmayalım. Kasetin her daim başa sarıldığı bir Türkiye'yi bırakmayalım." diye konuştu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

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