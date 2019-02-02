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41 gündür kayıp yaşlı adamı bulduğu sanılan köpeğine GPS takıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 13:44 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda 41 gün önce kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler'i (85) arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri, aileye sahibi Mehmet Güler'i bulduğu yönünde işaretler veren Karabaş isimli köpeğe GPS (Küresel Konumlama Sistemi) cihazı taktı.

41 gündür kayıp yaşlı adamı bulduğu sanılan köpeğine GPS takıldı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda 41 gün önce kaybolan alzheimer hastası Mehmet Güler'i (85) arama çalışmaları sürüyor. AFAD ekipleri, aileye sahibi Mehmet Güler'i bulduğu yönünde işaretler veren Karabaş isimli köpeğe GPS (Küresel Konumlama Sistemi) cihazı taktı.
Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Güler, 41 gün önce evden ayrıldı, bir daha da geri dönmedi. Güler'i bulmak için Sakarya AFAD, Sakarya itfaiyesi, arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Bölge, eğitimli köpeklerle karış karış anandı. Kaybolduğu günden beri cihazlarla ve eğitimli köpeklerle hem de nehir ve derelerde yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aynı gün ortadan kaybolan yaşlı adamın köpeği 'Karabaş' ise bir süre önce eve geri döndü. Ev sahiplerine yaşlı adamın bulunduğu yönünde işaretler ve uyarılar veren köpek, sonrasında yine ormanlık alana gitti.
AFAD ekipleri, dün Güler'in ailesiyle birlikte yaşadığı bölgeye giderek yaşlı adamın bulunması için son umut olan GPS çalışmasını başlattı. Ekipler, yaşlı adamı bulduğu düşünülen köpeğin boynuna GPS cihazı yerleştirdi. Arama-kurtarma ekipleri, köpeğin hareketlerini takip ederek yaşlı adamı sinyal üzerinden bulmak için teknik bir çalışma başlattı. AFAD görevlileri yapılan çalışmada, köpeğin ormanlık alanda ve bölgede gittiği noktaların haritasını çıkararak buralara kontrol edecek.
Mehmet Güler'in oğlu Ali Osman Güler, köpeğin babasını bulduğunu düşündüklerini ve bu çalışmanın kendilerini yaşlı adama götüreceğine inandıklarını belirterek, "Olay günü etrafta çok insan var diye köpeğin ortadan kaybolduğunu zannettim. Ardından birkaç gün geçtikten sonra köpek gelmez oldu ve olaydan 14 gün sonra tekrar geldi. Geldiğinde yemeğini verdik ve tekrar gideceğini hiç tahmin etmedik. İkinci gidişinden sonra 24 gün geçti tekrar geri geldi. Bu sefer tasmasına takip cihazı taktık, beklemeye devam edeceğiz. İnşallah bizi babamıza götürecek, artık bulunmasını istiyoruz. Bu yöntem başarılı olursa onu bulacağız" dedi.
Mehmet Güler'in köpeği, boynuna cihaz bağlandıktan sonra salınırken, ekipler de takibe başladı. Yaşlı adamın ailesi ve AFAD, Karabaş'ın kendilerine doğru sinyali vermesini bekliyor.

FOTOĞRAFLI

41 gündür kayıp yaşlı adamı bulduğu sanılan köpeğine GPS takıldı41 gündür kayıp yaşlı adamı bulduğu sanılan köpeğine GPS takıldı41 gündür kayıp yaşlı adamı bulduğu sanılan köpeğine GPS takıldı41 gündür kayıp yaşlı adamı bulduğu sanılan köpeğine GPS takıldı

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