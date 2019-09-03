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41 HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası

03.09.2019 16:54 | Son Güncelleme

31 Mart’taki yerel seçimlerden önce görevlerinden uzaklaştırılan 94 belediye başkanından 41’i, toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezasına çarptırıldı.

41 HDP'li eski belediye başkanına hapis cezası

Türkiye'de bu yıl 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerden önce, haklarındaki terör suçu iddiaları ile görevlerinden uzaklaştırılan 94 HDP'li (Halkın Demokratik Partisi) belediye başkanından 41’i, toplam 237 yıl 237 ay 171 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan konuya dair yapılan açıklamada, 94 sanıktan 41'inin suçlu bulunarak hapis cezalarına çarptırıldığı, 52 eski belediye başkanının mahkemelerdeki yargılama sürecinin devam ettiği ve bir kişi hakkında ise beraat kararı çıktığı bildirildi.

Hapis cezasına çarptırılan 41 eski belediye başkanından 33'ünün temyiz süreci Yargıtay ve İstinaf mahkemesinde devam ederken, yedi kişi hakkında verilen hapis cezası kesinleşti.

Belediye başkanlıkları mülki amirlere verildi

31 Mart Yerel Seçimleri'nden önce Anayasa'nın 127'nci ve Belediye Kanunu'nun 47'nci maddeleri gerekçe gösterilerek görevden alınan 94 belediye başkanının yerine valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlar atanmıştı.

Görevden uzaklaştırılan, tamamı HDP'li 94 belediye başkanından 20'si tutuklu, 57'si ise tutuksuz yargılanıyor. Yedi kişi hakkında adli kontrol şartı bulunurken, kayıp sekiz eski belediye başkanı haklarındaki yakalama kararı ile aranıyor. Sanıklardan biri ise yargılama süreci esnasında hayatını kaybetti.

DW / ET,GA

©Deutsche Welle Türkçe

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