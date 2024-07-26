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41 ilde 82 şüpheli yakalandı! Yasa dışı bahis, sanal alemde iğrenç müstehcenlik...

26.07.2024 08:10
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde düzenlenen Siberağ-2 operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

41 ilde 82 şüpheli yakalandı! Yasa dışı bahis, sanal alemde iğrenç müstehcenlik...

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları ve görüntüleri paylaştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
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