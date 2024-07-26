41 ilde 82 şüpheli yakalandı! Yasa dışı bahis, sanal alemde iğrenç müstehcenlik...

Elazığ ve Bingöl merkezli 41 ilde "Çevrimiçi çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 82 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin ayrıntıları ve görüntüleri paylaştı.

Elazığ ve Bingöl merkezli 4️⃣1️⃣ ilde "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Yasa Dışı Bahis ve Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme" suçlarına yönelik düzenlenen “SİBERAĞ-2” operasyonlarında 8️⃣2️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

En… pic.twitter.com/gbTLTSPOdI — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 26, 2024

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır