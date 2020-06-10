41 İle Yeni Vali Atandı

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle 41 ilin valisi değişti. Kararnameyle, Türkiye’nin 10 büyükşehrinden beşinin (İzmir, Antalya, Adana, Konya, Kocaeli) valisi değişmiş oldu.
17 vali, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanarak merkeze çekilirken, 23 vali bir başka ilde görevlendirildi. İlçelerde görevli sekiz kaymakamla dokuz bürokrat da vali olarak atandı.
Kayyum olarak görev yapan iki vali merkeze alınırken biri başka ile atandı
Merkeze çekilen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ağustos 2019’dan beri -görevden alındıktan sonra tutuklanan HDP’li Selçuk Mızraklı’nın yerine- kayyum olarak atandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürütüyordu.
2006 yılında Samsun Valisi olan Güzeloğlu, sırasıyla Mersin ve Kocaeli valiliği yaptıktan sonra 2017’de Diyarbakır valisi olarak atanmıştı.
Güzelbeyoğlu dışında 30 Mart seçimlerinde, HDP’nin kazandığı illerde kayyum olarak görev yapan Mardin ve Siirt valileri de Ankara’ya çekildi.
2007 yılında vali olan ve sırasıyla Tunceli, Giresun, Kırklareli ve Balıkesir’de valilik yapan Mustafa Yaman, 2016’dan beri Mardin Valisi’ydi. HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alınmasıyla iki kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı.
Yine kayyum olarak görev yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik de Denizli Valiliği’ne atandı.
Tartışılan valiler değiştirildi
Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Erdoğan Bektaş, Corona salgının hız kazandığını dönemde, 30 büyükşehirle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanan tek il olan Zonguldak’ın valisiydi. Zonguldak Valisi Bektaş’ın Nisan ayında düzenlediği bir basın toplantısında ‘‘Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu, bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık’’ şeklindeki sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.
2019 yılındaki 15 Temmuz törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki övücü konuşması, muhalefetin tepkisini çeken Yozgat Valisi Kadir Çakır da merkeze çekilen bir diğer isim oldu.
Merkeze çekilen valiler kimler?
Güzeloğlu, Yaman, Bektaş ve Çakır dışında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Karaman Valisi Fahri Meral da Ankara’da Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilecek.
Kararnameyle 23 vali bir başka ilde göreve başlayacak.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş Mardin’e Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz Zonguldak’a, Ağrı Valisi Süleyman Elban Adana’ya, Amasya Valisi Osman Varol Ağrı’ya Antalya Valisi Münir Karaloğlu Diyarbakır’a, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger İzmir’e, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya’ya, Burdur Valisi Hasan Şıldak Balıkesir’e, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla’ya, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım Sakarya’ya, Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur’a, İzmir Valisi Erol Ayyıldız Eskişehir’e, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz Manisa’ya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy Aydın’a, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan Konya’ya, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş Çanakkale’ye, Ordu Valisi Seddar Yavuz Kocaeli’ye, Siirt Valisi Ali Fuat Atik Denizli’ye , Tunceli Valisi Tuncay Sonel Ordu’ya, Ardahan Valisi Mustafa Masatlı Amasya’ya, Iğdır Valisi Enver Ünlü Giresun’a, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun Kahramanmaraş’a Düzce Valisi Zülkif Dağlı Samsun’a vali olarak atandı.
Gözde bürokratlar vali oldu
Bazı İçişleri bakanlığı bürokratları da valilik görevine getirildi.
Kararnameyle Personel Genel Müdürü Gökmen Çiçek Afyonkarahisar Valisi, İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik Kütahya Valisi, Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Alpaslan Işık Karaman Valisi, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz Çankırı Valisi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu Siirt Valisi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin Sarıibrahim Iğdır Valisi, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Cevdet Atay Düzce Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Çuhadar Adıyaman Valisi, Mülkiye Başmüfettişi Avni Çakır Kastamonu Valisi oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu ise Aksaray Valisi olarak görev yapacak.
İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir, Van, Kayseri’nin ilçelerinde görev yapan 8 kaymakam vali oldu
İstanbul Çatalca Kaymakamı İnci Sezer Becel Nevşehir Valisi, İstanbul Zeytinburnu Kaymakamı Mehmet Makas Erzincan Valisi, Ankara Altındağ Kaymakamı Erol Karaömeroğlu Sinop Valisi, Ankara Mamak Kaymakamı Ziya Polat Yozgat Valisi, Kayseri Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık Elazığ Valisi, Van Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan Tunceli Valisi, Balıkesir Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner Ardahan Valisi, Eskişehir Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz ise Osmaniye Valisi olarak atandılar.
Muğla Valisi Esengül Civelek de aynı kararnameyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirildi.