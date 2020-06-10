41 İle Yeni Vali Atandı

2007 yılında vali olan ve sırasıyla Tunceli, Giresun, Kırklareli ve Balıkesir’de valilik yapan Mustafa Yaman, 2016’dan beri Mardin Valisi’ydi. HDP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün görevden alınmasıyla iki kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na kayyum olarak atandı.

Güzelbeyoğlu dışında 30 Mart seçimlerinde, HDP’nin kazandığı illerde kayyum olarak görev yapan Mardin ve Siirt valileri de Ankara’ya çekildi.

2006 yılında Samsun Valisi olan Güzeloğlu, sırasıyla Mersin ve Kocaeli valiliği yaptıktan sonra 2017’de Diyarbakır valisi olarak atanmıştı.

Merkeze çekilen Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Ağustos 2019’dan beri -görevden alındıktan sonra tutuklanan HDP’li Selçuk Mızraklı’nın yerine- kayyum olarak atandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Kayyum olarak görev yapan iki vali merkeze alınırken biri başka ile atandı

17 vali, Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanarak merkeze çekilirken, 23 vali bir başka ilde görevlendirildi. İlçelerde görevli sekiz kaymakamla dokuz bürokrat da vali olarak atandı.

Yine kayyum olarak görev yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik de Denizli Valiliği’ne atandı.

Tartışılan valiler değiştirildi

Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Erdoğan Bektaş, Corona salgının hız kazandığını dönemde, 30 büyükşehirle birlikte sokağa çıkma yasağı uygulanan tek il olan Zonguldak’ın valisiydi. Zonguldak Valisi Bektaş’ın Nisan ayında düzenlediği bir basın toplantısında ‘‘Her türlü tedbir alınmasına rağmen maalesef sağlıkçılarımız kendilerini koruyamadılar. Tüm arkadaşlarımızı uyardık. Bu, bizim faturamızı ağırlaştıran olay oldu. Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı bugün belki de geri dönüşü konuşuyor olacaktık’’ şeklindeki sözleri kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

2019 yılındaki 15 Temmuz törenleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki övücü konuşması, muhalefetin tepkisini çeken Yozgat Valisi Kadir Çakır da merkeze çekilen bir diğer isim oldu.

Merkeze çekilen valiler kimler?

Güzeloğlu, Yaman, Bektaş ve Çakır dışında Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, Denizli Valisi Hasan Karahan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlulları, Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, Kütahya Valisi Ömer Toraman, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayır, Samsun Valisi Osman Kaymak, Sinop Valisi Köksal Şakalar, Aksaray Valisi Ali Mantı ve Karaman Valisi Fahri Meral da Ankara’da Mülkiye Başmüfettişi olarak görevlendirilecek.