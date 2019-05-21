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41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 15:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, çocuklarının isteğiyle 19 Mayıs etkinliğinde bir araya geldiği, boşanma davası süren eşi doktor Mesut Issı (45) tarafından tabancayla 14 el ateş edilerek, öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı (43), kayıtlı olduğu baroya üye 41 meslektaşı 'özel vekil' olarak savundu.

Emrah KIZIL- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, çocuklarının isteğiyle 19 Mayıs etkinliğinde bir araya geldiği, boşanma davası süren eşi doktor Mesut Issı (45) tarafından tabancayla 14 el ateş edilerek, öldürülen avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı (43), kayıtlı olduğu baroya üye 41 meslektaşı 'özel vekil' olarak savundu. Koruma kararına rağmen çocukları için bir araya geldiği eşini öldüren Mesut Issı, mahkemede, "Şu anda kendimi baskı altında hissettiğim için savunma yapmayacağım. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" diyerek, savunma yapmadı. Avukat Müzeyyen Boylu Issı'nın çocukları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla pazar günü kreşte düzenlenen etkinliğe, babalarının da katılmasını istedi. Müzeyyen Boylu Issı, çocuklarının isteği üzerine yaklaşık 1,5 yıl önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açıp, ayrı yaşadığı ve rahatsız edildiği için de koruma kararı aldırdığı eşi doktor Mesut Issı'yı etkinliğe davet etti. Katıldıkları etkinlik sonrası Issı çifti, çocuklarının da bulunduğu otomobilde tartışmaya başladı. Mesut Issı, bir süre sonra otomobilini sağa çekip, eşini dışarı çıkardı ve belinden çıkardığı tabancasıyla 14 el ateş açtı. Avukat Müzeyyen Boylu Issı, olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastanede yapılan otopsinin ardından Müzeyyen Boylu Issı'nın cenazesi, Çınar ilçesine bağlı kırsal Şükürlü Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi. ALDATILDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ Polis merkezine gidip, teslim olan doktor Mesut Issı ise savcılıkta, aldatıldığını düşündüğü için eşiyle tartıştığını ve öfkelenip, silahını ateşlediğini öne sürdü. Issı, dün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi. 41 MESLEKTAŞI, ÖZEL VEKİLİ OLDU Diyarbakır Baro Başkanı Cihan Aydın ile beraberindeki 40 avukat, öldürülen baro üyesi Müzeyyen Boylu Issı'nın davasına müdahil olmak için dün duruşmaya katılmak istedi. Mahkeme başkanı, vekaletnameleri ve konuya ilişkin beyanları bulunmadığı için bu talebi reddetti. Bunun üzerine Başkan Aydın ve avukatlar, Müzeyyen Boylu Issı'nın özel vekilleri olarak mahkeme salonunda yerini aldı. 'VERECEĞİNİZ KARARA SAYGI DUYUYORUM' Mesut Issı, mahkemede, kendisini baskı altında hissettiği için savunma yapmayacağını söyledi. Issı, "Savcılıktaki ifadem doğrudur, tekrar ederim. Ayrıca Aile Mahkemesi'nde verdiğim ifademi de aynen tekrar ederim. Şu anda kendimi baskı altında hissettiğim için savunma yapmayacağım. Vereceğiniz karara saygı duyuyorum" dedi. Mesut Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı ise "Meslektaşlarım yargılama yapıldığı sırada iradesinin baskı altına alınmasını sağlamışlardır. Bu aşamada müvekkilin beyanlarına ekleyecek husus yoktur. Takdir mahkemenindir" diye konuştu. Baro Başkanı Cihan Aydın ise Mesut Issı'nın ifade vermemesini kabul etmediklerini ve suçun hafifletilmesi için ortaya atılan iddia olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Mesut Issı'nın, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

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