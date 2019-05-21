HABER

41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 16:38 | Son Güncelleme

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI Diyarbakır'da doktor Mesut Issı'nın, boşanma aşamasındaki eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı tabancayla öldürdüğü olaya tanık olan kafede çalışan Şirin Ergünlü (18), yaşadıklarını anlattı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Diyarbakır'da doktor Mesut Issı'nın, boşanma aşamasındaki eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı tabancayla öldürdüğü olaya tanık olan kafede çalışan Şirin Ergünlü (18), yaşadıklarını anlattı. Sesler üzerine çalıştığı kafeden dışarı çıktığını belirten Ergünlü, Mesut Issı'nın, kendisine de tabanca doğrultup, içeri girmesini söylediğini savundu. Ergünlü, şunları söyledi:
"Silah seslerini duyar duymaz dışarıya çıktım. Birinin kaçmaya çalıştığını gördüm. Beyaz bir arabası vardı. Beni gördüğünde silah çekti, 'İçeriye gir' dedi. İçeriye girdim, adam arabaya bindi. Çocuklarına kızdı. Çocuğu 'Anne' diye bağırdı. Çocuğun, annesini gözlerinin önünde vurdu. İçeriye girdikten sonra kapı sesi geldi, aracıyla gittiğini gördüm. Sonra çıkıp, olay yerine gidip, baktığımda kadın yerde yatıyordu. Diz çökmüş vaziyetteydi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Polisler ifademe başvurdu. Saldırganın doktor olduğunu öğrendim. Kadın kaçmaya çalışmış, doktor çelme takarak durdurup, silahla ateş etmiş."
Öte yandan Mesut Issı'nın ateşlediği tabancadan çıkan ve hedef olduğu Müzeyyen Boylu Issı'dan seken 2 kurşunun, duvarda iz oluşturduğu görüldü.

Görüntü Dökümü
------------
-Görgü tanığı Şirin Ergünlü ile röp.
-Olay yerinden detaylar
-Duvardaki kurşun izleri
-Olayın meydana geldiği sokak
-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 329 MB

Haber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,(DHA)

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Ordu Fatih’e koştuOrdu Fatih’e koştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan 'Tarafsız Bölge' açıklaması

Canlı yayında tartışma!

Canlı yayında tartışma!

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Şike görüntüleri ortaya çıktı! 11 futbolcu gözaltında

Dolar alımında yeni dönem!

Dolar alımında yeni dönem!

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Operasyon başladı! Çok sayıda gözaltı kararı var

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

Mustafa Destici'den Abdullah Öcalan açıklaması

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

İBB’den Sayıştay raporu açıklaması

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Adalet Bakanı: 11 bin 78 personel istihdam edilecek

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Marmara'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Yaptığı pes dedirtti! Herkes can derdindeyken o...

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Kızına cinsel istismar sanığı babaya 30 yıl hapis istemi

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

Dargeçit eski Belediye Başkanı Sipçik'e 13,5 yıl hapis

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu: Çocuklarda darp ve kötü muamele izi yok

TBMM Alt Komisyonunun 'Sincan' raporu tamamlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.