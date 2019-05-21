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41 meslektaşı, eşinin öldürdüğü Müzeyyen avukatı savundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 17:44 | Son Güncelleme

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI Diyarbakır'da doktor Mesut Issı'nın, boşanma aşamasındaki eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı tabancayla öldürdüğü olaya tanık olan kafede çalışan Şirin Ergünlü (18), yaşadıklarını anlattı.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI Diyarbakır'da doktor Mesut Issı'nın, boşanma aşamasındaki eşi avukat Müzeyyen Boylu Issı'yı tabancayla öldürdüğü olaya tanık olan kafede çalışan Şirin Ergünlü (18), yaşadıklarını anlattı. Sesler üzerine çalıştığı kafeden dışarı çıktığını belirten Ergünlü, Mesut Issı'nın, kendisine de tabanca doğrultup, içeri girmesini söylediğini savundu. Ergünlü, şunları söyledi: "Silah seslerini duyar duymaz dışarıya çıktım. Birinin kaçmaya çalıştığını gördüm. Beyaz bir arabası vardı. Beni gördüğünde silah çekti, 'İçeriye gir' dedi. İçeriye girdim, adam arabaya bindi. Çocuklarına kızdı. Çocuğu 'Anne' diye bağırdı. Çocuğun, annesini gözlerinin önünde vurdu. İçeriye girdikten sonra kapı sesi geldi, aracıyla gittiğini gördüm. Sonra çıkıp, olay yerine gidip, baktığımda kadın yerde yatıyordu. Diz çökmüş vaziyetteydi. Polis ve sağlık ekiplerine haber verdik. Polisler ifademe başvurdu. Saldırganın doktor olduğunu öğrendim. Kadın kaçmaya çalışmış, doktor çelme takarak durdurup, silahla ateş etmiş." Öte yandan Mesut Issı'nın ateşlediği tabancadan çıkan ve hedef olduğu Müzeyyen Boylu Issı'dan seken 2 kurşunun, duvarda iz oluşturduğu görüldü.

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