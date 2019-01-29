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'41 Milyon Çocuk İnsani Yardıma Muhtaç'

29.01.2019 23:57 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), dünyada çatışma, afet ve diğer olağanüstü durumlarda yaşamak durumunda kalan insani yardıma muhtaç 41 milyon çocuk bulunduğunu açıkladı

'41 Milyon Çocuk İnsani Yardıma Muhtaç'

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), dünyada çatışma, afet ve diğer olağanüstü durumlarda yaşamak durumunda kalan insani yardıma muhtaç 41 milyon çocuk bulunduğunu açıkladı.

UNICEF yetkilileri, yardıma muhtaç çocuk sayısında son 30 yılın en yüksek rakamlarına ulaşıldığını belirterek, çocuklara yardım etmek için en az 3,9 milyar dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

UNICEF Acil Yardım Operasyonları Direktörü Manuel Fontaine yaptığı açıklamada, dünyada yaşanan sıcak çatışmaların sayısı ve etkisinin, son 30 yılın en yüksek rakamlarına ulaştığını belirterek, gelinen son durumun insani açıdan oldukça ciddi bir tehdit olduğunu savundu.

“Hastane ve okullara saldırılar artık normal karşılanır hale geldi”

Fontaine, çatışma bölgelerinde uluslararası hukukun ihlal edilip sivillere yönelik saldırıların arttığını belirterek, “Bu durumdan en fazla çocuklar zarar görüyor. Çatışma bölgelerinde artık okullara, hastanelere düzenlenen saldırılar normal karşılanıyor. Çocukların gözaltına alınması normal karşılanıyor. Daha fazla çocuk silah altına alınıyor. Çocukların yaşadığı bu olumsuz durum giderek artıyor” dedi.

UNICEF, yardıma muhtaç çocuk sayısının rekor bir sayıya ulaştığını belirterek, 2019 yılı hedeflerinde 41 milyon çocuğa güvenli su, yiyecek, eğitim, sağlık ve koruma hizmeti vermek olduğunu kaydetti. UNICEF, 59 ülkesindeki çocuklara yardım gönderdiğini kaydetti.

En büyük endişe Suriye

UNICEF, en büyük endişeyi Suriye’deki çocuklar için duyduklarını ifade ederek, bu ülkedeki çocuklar için 904 milyon dolar fona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

UNICEF'in açıklamasında, Suriye’de iç savaşın başlamasından yaklaşık sekiz yıl sonra, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere olan talebin sürekli arttığı ancak yapılan yardımın ihtiyaç duyulan kapasitenin çok altında kaldığı kaydedildi.

İç savaş nedeniyle Suriye’den kaçan ailelerin Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan ve Türkiye gibi ülkelerde sığınmacı olarak yaşadığı, bu ülkelerdeki 2,5 milyon çocuğun da yardıma ihtiyaç duyduğu belirtildi.

UNICEF yetkilileri şu anda sığınmacı ailelerinin Suriye’ye dönmesi gibi bir gelişmenin erken olabileceğini belirterek, “Şu anda bunun pratikte nasıl olacağını görmek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Bazı aileler ülkelerine geri dönmek isteyebilir. Biz de onlarla eşlik ederiz” dedi.

Yemen’de iki milyon çocuğun gıda yardımına ihtiyacı var

Suriye’den sonra yardıma ihtiyaç duyan çocuk sayısında ikinci ülke olarak Yemen’in bulunduğunu belirten UNICEF yetkilileri, bu ülkede çocuklara yardım etmek için 542 milyon dolardan fazla fona ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Çatışmaların dört yıl sürdükten sonra ateşkesle durduğuna işaret eden yetkililer, “Yemen’de toplam 22 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var. Bunlardan iki milyonu çocuk. Bu çocuklar yeterince gıda alamıyor. 2019 yılında 400 bin çocuğun yaşamlarını tehdit edici bir şekilde ciddi yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalacağını tahmin ediyoruz" dedi.

“40 kişinin protesto gösterilerinde öldüğü Venezuela’da çocuklar korunmalı”

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin (OHCHR) de yaptığı açıklamada, Venezuela’da göstericilerle güvenlik güçleri arasındaki çıkan son çatışmalarda 40 kişinin öldüğü açıkladığına dikkati çeken Fontaine, ülkedeki çocukların korunmasını istediklerini vurgulayarak, “Venezuela’da artan şiddet riski konusunda çok endişeliyiz” dedi.

UNICEF yetkilisi, son yıllarda Venezuela’dan tahminen üç milyon kişinin ayrılarak komşu ülkeler Kolombiya, Brezilya ve Ekvator'a yerleştiklerini belirterek, Güney Amerika’da aileleriyle birlikte başka ülkelere göç etmiş olan çocukların da yardıma ihtiyacı olduğunu kaydetti.

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