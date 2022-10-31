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41 milyon yıllık! Türkiye'de bulunan ilk örnek... 'Çok önemli...'

31.10.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokat'ın Zile ilçesinde heyecanlandıran buluş. Zile Kalesi'nde sergilenen ağaç fosillerinin yaklaşık 41 milyon yıllık olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bedrettin Selvi, "41 milyon yıl önce Zile ve civarında yağmur ormanlarının olduğunu göstermesi açısından çok önemli. İki türlü literatüre geçiyor." ifadelerini kullandı.

41 milyon yıllık! Türkiye'de bulunan ilk örnek... 'Çok önemli...'

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Bedrettin Selvi, AA muhabirine, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'in bulduğu ve literatüre geçirdiği Zile Kalesi'nde bir süredir sergilenen fosillerin yaklaşık 41 milyon yıl öncesine ait fosilleşmiş ağaç örnekleri olduğunu söyledi.

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Türkiye'de ilk bitki fosil örneğinin Bolu'nun Seben ilçesinde bulunduğuna dikkati çeken Selvi, "Ülkemizde çeşitli zamanlarda yine bitki örnekleri bulunmuş. Örneğin Çankırı'da 5 bin yıl öncesi ağaç örnekleri bulunmuş. Bizim Tokat Zile'de Ünal Akkemik Hoca'nın bulduğu literatüre geçirdiği bitki örneği yaklaşık 41 milyon yıl öncesine ait bir fosilleşmiş ağaç örneği. Bu bitki örneği önemli. Çünkü bu bitki defnegiller ailesine ait bir bitki örneği. 'Akno defne' dediğimiz cins bu. Dolayısıyla bu cinsin günümüzde yaşayan örneklerinin 140 türü tropiklerde yaşamakta. Defnegillere ait bitki örnekleri özellikle ortam seçerler. Her yerde yaşamazlar." diye konuştu.

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'TÜRKİYE'DE BULUNAN İLK DEFNEGİL ÖRNEĞİ'

Fosil ağaçların Zile'nin bulunduğu iklim kuşağı hakkında bilgi verdiğini anlatan Selvi, şunları kaydetti:

"41 milyon yıl önce Zile ve civarında yağmur ormanlarının olduğunu göstermesi açısından çok önemli. 41 milyon yıl önce Tokat ve Zile civarında yağmur ormanları varmış. İki türlü literatüre geçiyor. Birincisi Türkiye'de bulunan ilk defnegil örneği. Fosilleşmiş ağaç örneği. İkincisi de dünyadaki defnegillere ait ilk fosilleşmiş ağaç olması bakımından büyük önem arz etmekte. Yaklaşık 41 milyon yıl öncesindeki tropikal iklimin bitkisinin bulunması, Zile ve çevresinde tropikal iklimin olduğunu gösteriyor. Ülkemizin özellikle Anadolu'nun yağmur ormanlarının ve ikliminin çok ılıman olduğu anlamına gelmektedir." (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fosil ağaç

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