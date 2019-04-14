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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:54 | Son Güncelleme

TRT tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, 40 ülkeden çocukların katılımıyla Samsun'da yapılıyor - Şenlik kapsamında "Fotoğraflarla 40 Yıl" sergisi ve açılış kokteyli gerçekleştirildi

TRT tarafından gerçekleştirilen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkenin çocuklarının katılımıyla Samsun'da yapılıyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı nedeniyle Samsun'da yapılan şenlik kapsamında "Fotoğraflarla 40 Yıl" sergisi açıldı.

Vali Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, dünya çocuklarını Samsun'da misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

"Samsunlu aileler, büyük bir coşkuyla çocukları misafir etmek için sıraya girdiler." ifadesini kullanan Kaymak, şunları söyledi:

"Ailelerin hepsi burada, ben öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Gerçek Türk misafirperverliğini, gerçek Türk konukseverliğini buradan bütün dünyaya gösteriyorsunuz. İnanıyorum ki bu çocuklar hem Samsun'u unutamayacaklar hem de Samsun ve Türkiye'den çok güzel hatıralarla ayrılacaklar. Çocuklar çok masum, çok temizler, çok samimiler onlarla buluşmak bizler için de büyük bir heyecan, büyük bir mutluluk. Bu mutluluğu paylaşan bütün Samsunlu ailelere tekrar teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından "Fotoğraflarla 40 Yıl" sergisinin açılışı yapıldı. Sergide, 1979'dan itibaren devam eden TRT Çocuk Şenliği'nden fotoğraflar yer aldı.

Açılışa, Vali Kaymak ile Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, 40 ülkeden 800'e yakın çocuk, öğretmenler ve çocukları misafir eden aileler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Fotoğraflarla 40 yıl Samsun TRT

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