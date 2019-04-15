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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 16:23 | Son Güncelleme

TRT tarafından düzenlenen şenlik, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında, 40 ülkeden çocukların katılımıyla devam ediyor - Yöresel kıyafetleriyle şenlik yürüyüşüne katılan çocuklar, yağmura rağmen şarkılar söyleyip eğlendi

TRT organizasyonundaki 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, 40 ülkenin çocuklarının katılımıyla Samsun'da sürüyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında, şenlik yürüyüşü yapıldı.

Yöresel kıyafetlerini giyen öğrenciler, Sevgi Kafe bahçesinde toplandı. Yağışlı hava nedeniyle çocuklara yağmurluk dağıtıldı.

Buradan protokol üyelerinin katılımıyla başlayan yürüyüş, Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışlarını temsil eden balmumu heykellerin bulunduğu Tütün İskelesi'nde son buldu.

Öte yandan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait 2 gemi, 3 bot ile 2 helikopter, Samsun Yelken Kulübüne ait 15 yelkenli ile bir bot, balıkçı barınağından 10 kayık, Samsunport Limanı'ndan 2 römorkörle yürüyüşe destek verildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir deniz polisi ve dalgıçlar da etkinliğe katkı sundu.

Römorkörler denizde su takı yaparken, komutanlığa ait gemilerde, şenliğe katılan çocukların ülkelerinin bayrakları dalgalandı. Helikopterler ise sahile paralel uçuş yaparak korteji selamladı.

Şenlik yürüyüşüne katılan çocuklar, yağmura rağmen şarkılar söyleyip eğlendi.

Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemde makam aracı olarak kullandığı 1934 model Lincoln marka otomobilin benzeri de Tütün İskelesi'nde kortejin önünde yer aldı.

Yürüyüşe, Samsun Valisi Osman Kaymak, eşi Emine Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, 40 ülkeden 800'e yakın çocuk, öğrencilere ev sahipliği yapan veliler ile vatandaşlar katıldı.

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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun Şenlik yürüyüşü

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