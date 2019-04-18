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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 17:23 | Son Güncelleme

TRT tarafından düzenlenen şenlik, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılında Samsun'da 40 ülkeden çocukların katılımıyla devam ediyor

TRT tarafından düzenlenen 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, Samsun'da 40 ülkeden çocukların katılımıyla sürüyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

TRT'nin 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği de etkinlikler çerçevesinde Samsun'da yapılıyor.

Şenlik kapsamında, TÜYAP Samsun Kongre ve Fuar Merkezi’nde konuk çocuklar, ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle geleneksel danslarını sergiledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı gösterileri, yabancı çocuklar ile öğrencilere ev sahipliği yapan veliler ve vatandaşlar izledi.

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23 Nisan dans gösterisi Samsun Şenlik TRT

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