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41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 19:14 | Son Güncelleme

TRT tarafından gerçekleştirilen "41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği", Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100'üncü yılında, 40 ülkeden çocukların katılımıyla Samsun'da yapıldı

TRT tarafından düzenlenen, "41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin Samsun ayağı, gala gösterisi ile tamamlandı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesini başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda, TRT'nin düzenlediği "41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği" çerçevesinde Samsun'da gala gösterisi yapıldı.

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, 40 ülkeden konuk çocuklar, yöresel kıyafetleriyle geleneksel danslarını sergiledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı gösterileri, yabancı çocuklar ile öğrencilere ev sahipliği yapan veliler ve vatandaşlar izledi.

Samsun'daki etkinliklerini tamamlayan konuk çocuklar, 22 ve 23 Nisan'da Ankara'da gösterilerini sunacak.

Şenliği Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de izledi.

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100. yıl 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği Samsun TRT

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