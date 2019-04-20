41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin Samsun ayağı gerçekleştirilen gala gösterimiyle tamamlandı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak için 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği’nin Samsun ayağı gala gösterimiyle tamamlandı. Yaşar Doğu Spor Salonu’nda gerçekleştirilen gala gösteriminde 40 ülkeden gelen konuk çocuklar yöresel kıyafetleriyle geleneksel danslarını sergiledi. Türk ekibinin sergilediği gösteri ise izleyicilerden büyük beğeni aldı. Samsun’daki etkinliklerini tamamlayan konuk çocuklar, 22-23 Nisan’da Ankara’da gösterilerini sunacak.

Gala gösterimini, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de izledi.