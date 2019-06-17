DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Türkiye'nin en önemli 20 arkeolojik kazısının yıl boyu devam etmesi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm kazıların bu kapsama alınmasının arayışı içerisindeyiz." dedi.

Alpaslan, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde düzenlenen "41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu"nun açılışında yaptığı konuşmada, kültürel mirasın yaşatılması, insanlığın hizmetine sunulması ve gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değindi.

Türkiye'deki kültürel mirasın dünyaya tanıtılması konusunda yoğun çaba gösterdiklerine işaret eden Alpaslan, "İnsanlığın başlangıcından bugüne kadarki gelişmelerin merkezinde yer alan ve açık hava müzesi olan Anadolu bu kazıların daha etkin ve süratli yapılması konusunda bize sorumluluk yüklemektedir." ifadesini kullandı.

Arkeolojik kazıların bilimsel kriterlerden hiçbir şekilde taviz vermeden etkin, verimli ve en hızlı şekilde yapılmasını istediklerini vurgulayan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Bu arayıştan yola çıkarak Sayın Bakanımızın da bize yol göstermesiyle kazıları yılın tüm zamanına yaymak ve daha hızlı yapabilmek için tüm imkanlarını seferber ettik. Türk Tarih Kurumunu da işin içerisine kattık. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu ortak bir çalışma yürütüyor. Türkiye'nin en önemli 20 arkeolojik kazısının yıl boyu devam etmesi ve önümüzdeki yıldan itibaren tüm kazıların bu kapsama alınmasının arayışı içerisindeyiz."