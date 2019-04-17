HABER

41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türkiye rüzgarı esecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 13:01 | Son Güncelleme

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde 18-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41.

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde 18-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’ne Türkiye onur konuğu ülke olarak katılacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak bulunacağı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali, iki ülkenin son yıllarda daha da gelişen ilişkilerine kültürel alanda önemli katkı sunacak. Festivale Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve oyunculardan oluşan heyetle katılım sağlanarak, Türk filmleri Rus izleyicilerin beğenisine sunulacak. Seyid Çolak’ın “Kapan” adlı filminin ana yarışmada dünya prömiyeri yapacağı festivalin bu bölümünün jüri üyeleri arasında yönetmen Semih Kaplanoğlu da bulunuyor.
Türk filmlerinden oluşan özel bir seçkinin Rus izleyicilerle buluşacağı festivalde Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Ahmet Katıksız’ın “Bizim İçin Şampiyon” ve Orhan Tekeoğlu’nun “Vargit Zamanı” adlı filmlerinin gösterimleri yapılacak ve film ekipleri gösterimler sonrasında izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek. Festival kapsamında iki ülkenin dizi ve sinema sektörünün yakınlaşması, ortak yapımların gerçekleştirilmesi ve kültürel ve ticari iş birliklerinin arttırılması amacıyla “Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı” yapılacak. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile ülkemizin önemli dizi ve film yapımcılarından Fatih Aksoy (Medyapım), Timur Savcı (Tims Productions) ve Burhan Özkan’ın da (Maya Production) aralarında bulunduğu sektör temsilcileri katılacak. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı Türkiye resepsiyonu festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.

PARTNERDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleriDünyayı sarsan olayların hepsini bilmişti! İşte Baba Vanga'nın 2019 kehanetleri
Binali Yıldırım: Siyaset hayatımda, iş hayatımda Özal'ı hep örnek almışımdırBinali Yıldırım: Siyaset hayatımda, iş hayatımda Özal'ı hep örnek almışımdır
Gastronomi öğrencileri ünlü şeflerle buluştuGastronomi öğrencileri ünlü şeflerle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım bir arada!

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Ronaldo tarihe geçti! Sosyal medya sallandı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Acun'dan F.Bahçe müjdesi! Açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rabia Naz Vatan soruşturmasında yeni gelişme!

Rabia Naz Vatan soruşturmasında yeni gelişme!

'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

'Doğu'nun Çukurova'sı' kuşlarla cıvıl cıvıl

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Bebek beşiğinden çıkanları gören şaşkına döndü! Hepsini gizlemişler

Bebek beşiğine gizlemişler! Gören şaşkına döndü

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.