41. Uluslararası Moskova Film Festivali’nde Türkiye rüzgarı esecek

2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı çerçevesinde 18-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. Uluslararası Moskova Film Festivali’ne Türkiye onur konuğu ülke olarak katılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Türkiye’nin onur konuğu ülke olarak bulunacağı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali, iki ülkenin son yıllarda daha da gelişen ilişkilerine kültürel alanda önemli katkı sunacak. Festivale Türkiye’den yapımcı, yönetmen ve oyunculardan oluşan heyetle katılım sağlanarak, Türk filmleri Rus izleyicilerin beğenisine sunulacak. Seyid Çolak’ın “Kapan” adlı filminin ana yarışmada dünya prömiyeri yapacağı festivalin bu bölümünün jüri üyeleri arasında yönetmen Semih Kaplanoğlu da bulunuyor.

Türk filmlerinden oluşan özel bir seçkinin Rus izleyicilerle buluşacağı festivalde Semih Kaplanoğlu’nun “Buğday”, Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı”, Mahmut Fazıl Coşkun’un “Anons”, Vuslat Saraçoğlu’nun “Borç”, Banu Sıvacı’nın “Güvercin”, Ahmet Katıksız’ın “Bizim İçin Şampiyon” ve Orhan Tekeoğlu’nun “Vargit Zamanı” adlı filmlerinin gösterimleri yapılacak ve film ekipleri gösterimler sonrasında izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecek. Festival kapsamında iki ülkenin dizi ve sinema sektörünün yakınlaşması, ortak yapımların gerçekleştirilmesi ve kültürel ve ticari iş birliklerinin arttırılması amacıyla “Türkiye-Rusya Dizi ve Sinema Endüstri Toplantısı” yapılacak. Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı, TRT ve Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ile ülkemizin önemli dizi ve film yapımcılarından Fatih Aksoy (Medyapım), Timur Savcı (Tims Productions) ve Burhan Özkan’ın da (Maya Production) aralarında bulunduğu sektör temsilcileri katılacak. Uluslararası Moskova Film Festivali’nin özel konukları ve jüri üyelerinin de yer alacağı Türkiye resepsiyonu festival kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri olacak.

