41 yaşında kazandığı fakülteyi birincilikle bitirdi

Kahramanmaraş’ta imkansızlıklar nedeniyle gençliğinde yüksek öğrenim fırsatı bulamayan Sevda Yenipınar, 41 yaşında girdiği üniversiteyi fakülte birincisi olarak bitirdi.

İki çocuk annesi Yenipınar, 39 yaşında üniversiteye gitmeye karar verdi. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınavına 2 kez giren Yenipınar, bir türlü sınavı kazanamadı. Azimle hiç vazgeçmeden 2015 yılında 3. defa şansını denedi ve 41 yaşında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı. 4 yılın sonunda, çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla birlikte okuyan Yenipınar, 45 yaşına geldiğinde fakülteyi birincilikle tamamladı.

"Bu kadarını ben bile hayal etmedim"

Resme olan ilgisinin küçük yaşlarda başladığını söyleyen Sevda Yenipınar, "Hayat şartlarından dolayı bir türlü olmamıştı. Daha sonra Kahramanmaraş merkeze taşındığımızda kurslara gittim. Halk eğitim merkezi kurslarında kendimi resim üzerinde geliştirdim. Gençlerin üniversite sınavıyla okula gitmeleri üzerine ben de denemek istedim. Sınavı kazandıktan sonra okula gittim. Okulu birincilikle tamamlamak tabi ki bana çok büyük mutluluk verdi. Ben bu kadarını hayal etmemiştim. Kurslara gittikten sonra ben de kendi yeteneğimin farkına vardım" dedi.

Çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla okumasının kendisi için ilk zamanlarda dezavantajlı olduğunu belirten Yenipınar, "İlk etapta çok hoş karşılanmamıştım. Gençler biraz yadırgadı açıkçası, ’git evinde otur’ manasında biraz manidar davranıldı. Ama ben onlarla kaynaştım. Zaten çocuğum da olduğu için çabuk adapte oldum. Aramızdaki o yaş farkı gitti ve arkadaşlığa döndü. Fakülte birincisi olmam da temelimde zaten benden bekleniyordu. Çünkü çok çalışıyordum. Gençlerin seviyesine çıkmak benim için de kolay olmadı. Benim geçmiş bilgim yoktu. Bunu geliştirmek için de kendimi geliştirmem gerekiyordu. Benim onlardan daha fazla çalışmam gerekiyordu ve çalıştım" ifadelerini kullandı.