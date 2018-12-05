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41 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, havalimanında yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:47 | Son Güncelleme

VAN'da, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü, İstanbul'a gitmek isterken Ferit Melen Havalimanı'nda sahte kimlikte yakalanarak gözaltına alındı.

41 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, havalimanında yakalandı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da, hakkında 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunan cinayet hükümlüsü, İstanbul'a gitmek isterken Ferit Melen Havalimanı'nda sahte kimlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Van'dan İstanbula gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı'na gelen kişiye, havalimanındaki giriş kontrol nokasında geçtiğ sırada durumundan şüphelenilmesi üzerine kimlik kontrolü yapıldı. Sürücü belgesinde A.K.'ye ait kimlik bilgilerini kullanan şüphelinin, gerçek isminin F.K. olduğu belirlendi. Hakkında cinayetten 41 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğu tespit edilen F.K., gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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41 yıl hapisle aranan cinayet hükümlüsü, havalimanında yakalandı

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