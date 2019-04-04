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41 yıl sonra ailesine kavuşan kişi gaiplik kararından kurtulmak istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da 41 yıl önce borçları yüzünden ailesini bırakarak kayıplara karışan 75 yaşındaki Mehmet Özer, hakkındaki ‘gaiplik’ kararını kaldırmak için uğraşıyor.1978 yılında 4 çocuğunu ve eşini bırakarak borçları nedeniyle Adıyaman’dan ayrılan Mehmet Özer’den ailesi yıllarca haber alamadı.

41 yıl sonra ailesine kavuşan kişi gaiplik kararından kurtulmak istiyor

Adıyaman’da 41 yıl önce borçları yüzünden ailesini bırakarak kayıplara karışan 75 yaşındaki Mehmet Özer, hakkındaki ‘gaiplik’ kararını kaldırmak için uğraşıyor.
1978 yılında 4 çocuğunu ve eşini bırakarak borçları nedeniyle Adıyaman’dan ayrılan Mehmet Özer’den ailesi yıllarca haber alamadı. Güvenlik güçlerine ‘kayıp’ bilgisi verilen Mehmet Özer’i bir türlü bulamayan ailesi 1994 yılında ‘gaiplik’ kararı aldırdı.
Yıllarca Konya’da bir çiftlikte yaşayan ve resmi kurumlarla hiç işi olmayan 75 yaşındaki Mehmet Özer, hastaneye gitti. Ancak kimlik belgesi ve kaydı olmadığı için kimlik almak üzere Konya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gitti. İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü görevlileri Mehmet Özer’in beyanları üzerine Adıyaman’daki yakınlarıyla irtibata geçti. Yakınları tarafından Konya’dan Adıyaman’a getirilen Mehmet Özer şimdi hakkındaki gaiplik kararını kaldırmak istiyor.
Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde ‘gaipliğin kaldırılması’ ile ilgili ilk dava görüldü. Mehmet Özer mahkemede, “Benim hakkımda 1994 yılında gaiplik kararı verilmiş, ben yaklaşık 41 yıldır Konya’da kaldım. Zaman zaman değişik işlerde çalıştım. Bahçede çalıştım, çobanlık yaptım, çiftçilik yaptım. Hakkımda verilen kararın kaldırılmasını istiyorum” dedi.
Mehmet Özer, kendisine verilen 2 haftalık süre içerisinde tanıklarını mahkemeye sunacak. Mahkeme heyeti davayı 4 Temmuz tarihine erteledi.
Mehmet Özer, mahkemeye kardeşi Bayram Özer ile birlikte geldi.

41 yıl sonra ailesine kavuşan kişi gaiplik kararından kurtulmak istiyor

41 yıl sonra ailesine kavuşan kişi gaiplik kararından kurtulmak istiyor

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