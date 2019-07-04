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41 yıl sonra ortaya çıkan Mehmet amca kimliğine kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Adıyaman'da borçlarını ödeyemediği için terk ettiği evine 41 yıl sonra dönen 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer'in yakınlarına kavuşmasının ardından, hakkında verilen gaiplik kararı da mahkemece kaldırıldı

Adıyaman'da borçlarını ödeyemediği için terk ettiği evine 41 yıl sonra dönen 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer'in yakınlarına kavuşmasının ardından, hakkında verilen gaiplik kararı da mahkemece iptal edildi.

Adıyaman 2. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya, Mehmet Emin Özer ile yakınları katıldı.

Duruşmada, Özer'in yeğeni Süleyman Özer ve kardeşi Fatma Yücedağ tanık olarak dinlendi.

Özer'in 41 yıldır kayıp olduğunu belirten tanıklar, bugüne kadar kendisinin nerede olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Mehmet Emir Özer ise hakkındaki gaiplik kararının kaldırılmasını talep etti.

Hakim, 1994'te Adıyaman Asliye Hukuk Mahkemesince Özer hakkında verilen gaiplik kararının iptaline hükmetti.

Mehmet Emin Özer, duruşma sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu, en kısa sürede yeni kimliğini alacağını söyledi.

Adıyaman'da 41 yıl önce borçlarını ödeyemediği için evini terk eden ve o günden sonra kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Mehmet Emin Özer, Konya'da kimlik çıkarmak için gittiği nüfus müdürlüğü yetkililerinin çabasıyla ailesiyle bir araya gelmişti.

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