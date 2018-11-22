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41 yılda 4 nakil oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 10:08 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, 9 çocuk babası Emin Aslan (64), 41 yılda 3 böbrek ve 1 karaciğer nakli için ameliyat oldu.

41 yılda 4 nakil oldu

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 9 çocuk babası Emin Aslan (64), 41 yılda 3 böbrek ve 1 karaciğer nakli için ameliyat oldu. Böbrek ve karaciğer nakli eş zamanlı yapılan Aslan, "41 yılda 4 nakil olduğumu duyanlar, '41 kere maşallah' diyor. Şu anda çok iyiyim" dedi.
Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde 1977 yılında böbrek nakledilen ve Türkiye'nin ilk böbrek nakilli hastalarından biri olan Emin Aslan'a, 10 Kasım'da, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde üçüncü böbrek ve karaciğer nakli yapıldı. AÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, Aslan'a canlı vericilerden böbrek ve karaciğer naklini eş zamanlı yaptıklarını söyledi. Prof. Dr. Aydınlı, "Hastamıza ilk defa 1977 yılında, merkezimize de adı verilen Sayın Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu tarafından babasından alınan böbrek nakledilmiş. O böbrek 11 yıl sonunda işlevini yitirince bir nakil daha gerçekleşmiş. 2018 yılına kadar ikinci böbrekle hayatını sürdüren hastamıza yeniden böbrek nakli gerekince karaciğerinde de siroz olduğu tespit edildi. Böylece iki nakli bir arada yapmaya karar verdik. Canlı vericilerden eş zamanlı karaciğer ve böbrek nakli yaptık. Hastamız taburcu oldu, hiçbir problemi yok" diye konuştu.
'DUYANLAR '41 KERE MAŞALLAH' DİYOR'
Emin Aslan ise babası Abdulbaki Aslan'ın bağışladığı böbrekle 10 yıl yaşadığını belirterek, "11'inci yılda nakilli böbreğimi kaybettim, daha sonra Antalya'ya geldim. Bu kez kız kardeşim Özgür Aslan'ın bağışladığı böbrek nakledildi. Üzerinden tam 30 yıl geçti. Diyalize girmeye başladım. Diyalize devam ederken, nakil olmam gerektiğine karar verildi. Testler yapılırken, karaciğerimin de sorunlu olduğu görüldü. Karaciğer nakli için girişimde bulundular. Öğretmen olan kardeşim Sait Arslan, bana karaciğerinin bir bölümünü verdi. Yakınım olan Nevzat Tanışır da böbreğini bağışladı. 41 yılda 4 nakil olduğumu duyanlar, '41 kere maşallah' diyor. Şu anda çok iyiyim" dedi.

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41 yılda 4 nakil oldu41 yılda 4 nakil oldu

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