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41 yıldır ağaçlardan eşya yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 11:22 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de 41 yıldır el oymacılığı ile uğraşan Şükrü Koç (55); ceviz, gürgen, maun ve çam ağaçlarından masa, sandalye, tepsi, heykel ve hediyelik eşyalar yapıyor.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de 41 yıldır el oymacılığı ile uğraşan Şükrü Koç (55); ceviz, gürgen, maun ve çam ağaçlarından masa, sandalye, tepsi, heykel ve hediyelik eşyalar yapıyor.

Evli, 2 çocuk babası Şükrü Koç, merkez Kocasinan ilçesi Eski Sanayi Bölgesinde bulunan atölyesinde ürünleri sipariş üzerine üretiyor. Koç, ağaç köklerini, dallarını ve gövdelerini orijinal şeklini bozmadan değerlendirerek, birer sanat eserine dönüştürüyor. El oymacılığının sabır ve azim gerektiren bir meslek olduğuna dikkat çeken Koç, meslekte çırak yetişmemesinden yakındı.

'BİR SANTİMETRE KARESİNE 3 SAAT UĞRAŞABİLİYORUZ'

Koç, yapılan işte el emeği ve alın terinin olduğunu ifade ederek, "Küçük yaşlardan itibaren ahşap ile uğraşmayı seviyorum. El oymacılığı çok zor olan bir meslek, sabır ve azim gerektiriyor. Azim olmazsa ortaya herhangi bir şey çıkaramazsınız. Bazen bir santimetre karesine 3 saat uğraşıyoruz. Bizim bir sene uğraştığımız işler de oluyor. İstenilen işe göre ise zaman değişiyor. O derece de sabır isteyen bir iştir. Bu işte alın teri, el emeği ve göz nuru var. Tek yönlü kapatma ile bitmiyor. Onunla uğraşırken, dizaynı hoşunuza gitmezse saatlerce uğraşırsınız. O güzelliği bulmak için de çalışıyoruz" diye konuştu.

'AVRUPA'DA BU MESLEK BİTTİ'

Şükrü Koç, vatandaşların plastik malzemelerden yapılan ürünlerden vazgeçmesi gerektiğini belirterek, "Ürünlerimizi yaparken ceviz, gürgen, maun ağacı ve çam gibi ağaçlardan yararlanıyoruz. Yurtdışına açılırsak yapılan emek daha çok anlaşılır. Orada bu meslek şuan bitmiştir. Bizim burada da artık bitti. Bu kadar emeğe ise fiyatlarımız pahalı değildir. Yurtdışına özel siparişlerimiz oluyor. Şuan burada yaptığım tavan göbekleri de İngiltere'de bir restorana gidecek. Yurtdışından başka teklifler geldiğinde ise değerlendiririz. Ağacın sıcaklığı hiçbir zaman kaybolmaz" dedi.

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