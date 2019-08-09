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41 yıllık hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:10 | Son Güncelleme

Bilecik’te yaşayan ve geçirdiği hastalık sebebi ile özürlü olan 50 yaşındaki Nursel Yıldız’ın 41 yıllık hayali gerçek oldu.Dokuz yaşında geçirdiği bir hastalık sonrası yüzde 94 özürlü olan ve sadece yardım ile tuvalet ihtiyacını gören Nursel Yıldız, 41 yıllık hayali gerçek oldu.

41 yıllık hayali gerçek oldu

Bilecik’te yaşayan ve geçirdiği hastalık sebebi ile özürlü olan 50 yaşındaki Nursel Yıldız’ın 41 yıllık hayali gerçek oldu.
Dokuz yaşında geçirdiği bir hastalık sonrası yüzde 94 özürlü olan ve sadece yardım ile tuvalet ihtiyacını gören Nursel Yıldız, 41 yıllık hayali gerçek oldu. Bilecik’te yerel ve ulusal ajansların yaptığı haberi gören İstanbul’dan Gün Medya ve Ogün Haber yetkileri Nursel Yıldız, 41 yıllık hayali gerçekleştirdiler. Aile ile irtibata geçen firma yetkileri Nursel Yıldız, hayal ettiği tekerlikli sandalyeyi alarak, İstanbul’dan Bilecik’e gönderdiler. 41 yıl sonra hayali gerçekleşen kadın mutluluktan gözyaşlarına hakim olamazken, hemen ilk işi dışarı çıkarak Bilecik’i gezmek oldu.

41 yıllık hayali gerçek oldu

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