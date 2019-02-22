HABER

410 gece bekçisi yemin etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:16 | Son Güncelleme

Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 410 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi için yemin töreni düzenlendi.

Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 410 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.
Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 410 bekçi için yemin töreni düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak bekçilerin yemin törenine aileler de yoğun ilgi gösterdi. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, “Bugün aynı anda 12 ayrı okulumuzda buradaki 410 yiğit gencimiz gibi, mezuniyet coşkusu yaşayan toplam 7 bin 570 çarşı ve mahalle bekçisi adayını daha, emniyet teşkilatının saflarına katmanın mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. 174 yıldır vatanına ve milletine aşk ve sadakatle hizmet eden, feragat ve fedakarlık örneği bir kanun ordusu olan Türk polis teşkilatı, gücünü milletten almaktadır. Her zaman seçilmiş meşru otoritenin emrinde insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü ilke edinmiş, huzur ve güvenin teminatı olarak kendisine tevdi edilen vazifeleri de başarıyla yerine getirmiştir” dedi.
Polis teşkilatının geçmiş tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Uzunkaya, “Bekçilerimiz yıllarca halk arasında bekçi baba namıyla suçluların korkulu rüyası vatandaşın ise Hızır gibi yetişen yoldaşı ve arkadaşı olmuştur. Zamanla nesli tükenen bu nostalji kahramanları son 3 yılda Cumhurbaşkanımızın direktifleri ve İçişleri Bakanlığının da büyük destekleriyle teşkilatımızın kadrolarına dahil edilmeye başlanmıştır. Bugün sayıları 20 bini aşan bekçilerimiz 2019 yılının sonunda 30 bine ulaşmış olacaktır” şeklinde konuştu.
Devlete hizmet etmek, devlet adına vatandaşa hizmet etmek, onun güvenliğini sağlamanın önemli bir şeref meselesi olduğunu belirten Bursa Valisi Yakup Canbolat ise, bugünden itibaren çarşı ve mahallerin bekçilerle güvende olacağını söyledi.
Konuşmaların ardından bekçilere sertifikaları takdim edildi.

Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi! Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Ataşehir'de hareketlilik (1)Ataşehir'de hareketlilik (1)
Çanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyorÇanakkale Savaşları'nda batırılan savaş gemisi Majestic dalış turizmine açılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Manisa'da korkunç olay! 20 yıllık imam ve eşi böyle bulundu

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Son yerel seçim anketi! Çarpıcı sonuçlar

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

Meclis'te kabul edildi! Milyonları ilgilendiriyor

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

O kadar iğrenç bir insan ki o kadar yılık, yalak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

Büyük operasyon başlatıldı! Onlarca asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Tüm yurtta kutlanacak

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Süleyman Soylu'dan 'taciz' iddialarıyla ilgili yeni açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! İstanbullular bu geceye ve yarına dikkat (Kar yağışı ne zaman?)

İstanbullular dikkat! Bu geceden itibaren...

Ataşehir'de hareketlilik! AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Ataşehir'deki AK Parti seçim bürosu önünde silah sesleri

Binali Yıldırım'ın "Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

"Harbiye Açık Hava" projesinin detayları belli oldu!

Mehmetçik dondurucu soğukta görevinin başında! Böyle görüntülendiler

Dondurucu soğukta böyle görüntülendiler

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

2018'de Türkiye'de en çok bakın neresi gezilmiş?

İznik'teki Roma Tiyatrosu 10 yıldır kapalı bekliyor

UNESCO listesinde ama buraya kimse giremiyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.